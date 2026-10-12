KIB يتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية في تجربة تعلم متخصصة حول ممارسات الأمن السيبراني والتدقيق الداخلي

مدير عام إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال في KIB باسل السويدان والمدقق الداخلي العام منال الربيعان ومدير عام الموارد البشرية بالتكليف هادي هادي

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تعاونه مع مؤسسة البترول الكويتية (KPC)، من خلال تنظيم تجربة تعلّم متخصصة تناولت ممارسات الأمن السيبراني في القطاع المصرفي، إلى جانب استعراض الممارسات الحديثة في التدقيق الداخلي. ويأتي هذا التعاون بين الجانبين تأكيداً على أهمية الشراكات بين القطاعين المصرفي والنفطي، ودورها في دعم تطوير الكفاءات الوطنية وترسيخ ثقافة التعّلم المستمر، وفي إطار التزام KIB بمسؤوليته الاجتماعية ومعايير الحوكمة البيئة والاجتماعية والمؤسسية (ESG).

وشملت المبادرة استضافة عدد من موظفي إدارة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر وإدارة تكنولوجيا المعلومات في مؤسسة البترول الكويتية، وإتاحة المجال أمامهم للاطلاع على النهج المتبع لدى KIB والتطبيقات العملية في مجالي التدقيق الداخلي والأمن السيبراني.

وأقيمت التجربة في أكاديمية KIB Life انطلاقاً من دورها كمنصة متخصصة للتعلّم والتطوير في البنك، حيث توفر بيئة تفاعلية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وتدعم تبادل الخبرات وتنمية المهارات المهنية. ومن خلال الأكاديمية، يواصل KIB الاستثمار في تطوير الكفاءات وتعزيز ثقافة التعلم المستمر، إلى جانب توسيع نطاق الاستفادة من خبراته عبر التعاون وتبادل المعرفة مع مختلف المؤسسات الوطنية.

وبهذه المناسبة، قال باسل السويدان، مدير عام إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال فيKIB : “جاء تعاوننا مع مؤسسة البترول الكويتية في إطار تنظيم دورة تعريفية حول ممارسات الأمن السيبراني في القطاع المصرفي، انطلاقاً من أهمية القطاعين المصرفي والنفطي باعتبارهما من القطاعات الحيوية في دولة الكويت. ونؤمن بأن التعاون بينهما يمثل فرصة مهمة ومثمرة لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع التحديات المتسارعة في مجال الأمن السيبراني”.

من جانبها، قالت دلال أنور الحمود، رئيس فريق تطوير الموظفين في مؤسسة البترول الكويتية: “يُسعدنا تحقيق أول تعاون بين مؤسسة البترول الكويتية وKIB، والذي يشكل إضافة إلى جهودنا الرامية إلى تنويع تجارب التعلم والتطوير الوظيفي التي نتيحها لموظفينا. ونحرص من خلال مثل هذه التجارب على إتاحة فرص للتعلم خارج نطاق بيئة العمل المعتادة، بما يوسع آفاق الموظفين ويثري تجربتهم الوظيفية”.

بدورها، قالت منال الربيعان، المدقق الداخلي العام في KIB: “يُشرفنا التعاون مع مؤسسة البترول الكويتية من خلال استضافة عدد من موظفي إدارة التدقيق الداخلي، وإتاحة المجال أمام مشاركة الممارسات والخبرات المتخصصة في مجالي التدقيق الداخلي والأمن السيبراني. وتمثل هذه التجربة فرصة لتعميق المعرفة المهنية والاطلاع على أساليب عمل متنوعة تسهم في الارتقاء بالممارسات المهنية”.

من جهته، قال هادي هادي، مدير عام الموارد البشرية بالتكليف في KIB: “يمثل الاستثمار في رأس المال البشري أحد المرتكزات الأساسية في KIB، ونحرص على توفير تجارب تعلم عملية تواكب تطورات بيئة العمل وتساعد على تنمية المهارات المتخصصة. كما نؤمن بأهمية توسيع أثر هذه الجهود من خلال التعاون مع المؤسسات الوطنية ومنها مؤسسة البترول الكويتية، بما يعزز التكامل بين الخبرات في مختلف القطاعات، ويسهم في دعم الكفاءات الوطنية ودورها في تحقيق مستهدفات رؤية الكويت 2035 ومسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة”.

ويأتي اهتمام KIB بتعزيز الوعي بممارسات الأمن السيبراني بالتوازي مع دعمه المستمر لحملة “لنكن على دراية”، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت ودعم البنوك المحلية، والهادفة إلى تعزيز الثقافة المالية والمصرفية ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع.

وتجدر الإشارة إلى أن KIB يتبنى نهجاً متكاملاً في الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، يركز من خلاله على توجيه مبادراته وبرامجه نحو المجالات ذات الأثر طويل المدى، بما في ذلك التعلم والتطوير وبناء القدرات، إلى جانب دعم المبادرات التي تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الكويت، بما ينسجم مع شعاره المؤسسي “بنك للحياة”.