وزيرة الأشغال: التوسع بتوظيف نظم المعلومات الجغرافية يعزز كفاءة التخطيط والمتابعة الميدانية

وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان خلال الاجتماع

قالت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان إن التوسع في توظيف نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لربط بيانات المشاريع والعقود وشبكات البنية التحتية ضمن قاعدة بيانات موحدة يعزز كفاءة التخطيط والمتابعة الميدانية ويدعم اتخاذ القرار.

وأكدت المشعان في تصريح صحفي اليوم الاثنين عقب اطلاعها على عرض مرئي لنتائج تفعيل المنظومة في قطاعات الوزارة أن التوسع في استخدام نظم المعلومات الجغرافية يأتي ضمن توجه الوزارة نحو تطوير بيئة العمل والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة في تحسين مستوى الخدمات.

وأضافت أن الوزارة ماضية في توظيف التقنيات الحديثة في مختلف أعمالها وتعزيز التكامل بين قطاعاتها وأنظمتها بما يسهم في تطوير العمل الهندسي ورفع كفاءة متابعة المشاريع وتسريع الوصول إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار.

وشددت على أهمية استمرار تطوير المنظومة وربط قطاعات الوزارة كافة ضمن قاعدة بيانات موحدة بين المشاريع وشبكات الخدمات وتحسين التخطيط واختصار الوقت والجهد.

كما اطلعت المشعان خلال اجتماعها مع عدد من مسؤولي الوزارة على عرض مرئي قدمته لجنة نظم المعلومات الجغرافية المشكلة في إدارة نظم المعلومات برئاسة المهندس أحمد الصالح ومقرر اللجنة المهندسة جمانة أمير استعرضت خلاله أبرز ما تم إنجازه في تطوير وتفعيل المنظومة بما في ذلك لوحات المتابعة التفاعلية لقطاعي الهندسة الصحية والصيانة إلى جانب الخريطة الجغرافية الموحدة للمشاريع وشبكات البنية التحتية.

كما تناول العرض التطبيقات الميدانية التي تتيح لمهندسي الوزارة تحديث البيانات مباشرة من مواقع العمل فضلا عن الخطط المستقبلية للتوسع في تطبيق المنظومة وربط مختلف قطاعات الوزارة ضمن قاعدة بيانات جغرافية مركزية موحدة دعما لمسار التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل بالوزارة.