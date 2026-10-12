سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل الأمين العام للجامعة العربية بمناسبة زيارته للبلاد

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يستقبل أمين عام جامعة الدول العربية نبيل إسماعيل فهمي

استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم أمين عام جامعة الدول العربية نبيل إسماعيل فهمي والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

جرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية بالإضافة إلى سبل تعزيز التضامن والتعاون العربي كما أعرب سموه عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في استكمال مسيرة العمل العربي المشترك.

حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح ومساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير عبدالعزيز أحمد العدواني ومندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال خالد المطيري.