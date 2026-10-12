سمو ولي العهد يستقبل الأمين العام للجامعة العربية بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل اسماعيل فهمي

استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم معالي السيد نبيل اسماعيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك واستعراض آخر المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية إلى جانب التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. حضر اللقاء معالي الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية وكبار المسؤولين.