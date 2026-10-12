بنك الكويت الوطني يشارك في معرض "وظيفتي 2026" دعماً لتوظيف الكوادر الوطنية

في إطار جهوده المستمرة لدعم الشباب الكويتي والمساهمة في إعداد جيل مهني قادر على مواكبة متطلبات المستقبل، يواصل بنك الكويت الوطني مشاركته في معرض «وظيفتي» للعام 2026، أحد أكبر المعارض المتخصصة بالتوظيف في القطاع الخاص على مستوى الكويت.

وتأتي مشاركة البنك ضمن رؤيته الرامية إلى استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة وتوفير الفرص الوظيفية والتدريبية التي تساعدها على بناء مسارات مهنية ناجحة، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص ودعم أهداف التنمية المستدامة.

ويُقام معرض «وظيفتي 2026» خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر المقبل، ويُعد من أبرز الفعاليات المتخصصة بالتوظيف في الكويت، حيث يقدم على مدى ثلاثة أيام برنامجاً متكاملاً من الجلسات الحوارية وورش العمل والأنشطة المهنية التي تستعرض مستجدات سوق العمل والمهارات المطلوبة لمواكبة متغيراته.

ويهدف المعرض إلى بناء جسور تواصل مباشرة وفعالة بين الشركات الكبرى في القطاع الخاص والشباب الكويتي الباحث عن فرص وظيفية، كما يشكل منصة مثالية للخريجين الجدد والباحثين عن عمل للتعرف عن كثب على الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة، بالإضافة إلى الحصول على الإرشاد المهني اللازم لاتخاذ قرارات مستقبلية مدروسة.

ويشارك بنك الكويت الوطني في المعرض بجناح مخصص لاستقبال الزوار وتعريفهم بفرص العمل والتطور المهني داخل البنك، حيث سيقوم فريق الموارد البشرية للمجموعة بالرد على استفسارات المشاركين المتعلقة بالعمل في القطاع المصرفي ومتطلبات النمو الوظيفي فيه، إضافة إلى استعراض المسارات المهنية المتنوعة التي يوفرها البنك. كما يتيح الوطني للباحثين عن عمل والخريجين الجدد التقدم بطلبات التوظيف في مختلف إداراته وقطاعاته.

ويؤمن البنك بأن استقطاب الكفاءات الوطنية يمثل أحد الركائز الأساسية لاستراتيجيته طويلة الأمد، ومن هذا المنطلق يواصل الاستثمار في العنصر البشري عبر مجموعة واسعة من البرامج التدريبية والتطويرية المصممة لتزويد الموظفين بالمعارف والمهارات اللازمة للنجاح في بيئة عمل متغيرة وسريعة التطور.

كما يولي الوطني اهتماماً خاصاً بالخريجين الجدد من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تنمية مهاراتهم العملية والمهنية، وتعزيز جاهزيتهم للانطلاق في مسيرتهم الوظيفية والمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف المؤسسة.

وتعكس المشاركة في معرض «وظيفتي» التزام بنك الكويت الوطني بدوره كشريك فاعل في دعم خطط التنمية البشرية في الكويت، وإسهامه المستمر في خلق فرص نوعية للشباب الكويتي وتمكينه من تحقيق طموحاته المهنية في مختلف المجالات.

ويواصل البنك تعزيز مكانته كإحدى أكثر جهات العمل جذباً للكفاءات الوطنية، من خلال توفير بيئة عمل متطورة وشاملة تقوم على الابتكار والتنوع وتكافؤ الفرص، وتمنح الموظفين فرصاً مستمرة للتعلم والتقدم الوظيفي.

كما يوفر الوطني مجموعة من المرافق والخدمات التي تسهم في دعم رفاه الموظفين وتعزيز جودة حياتهم، انطلاقاً من قناعته بأن الاستثمار في الكفاءات البشرية يشكل أساس النجاح والاستدامة.

ويؤكد بنك الكويت الوطني من خلال حضوره في معرض «وظيفتي 2026» التزامه المستمر بدعم الشباب الكويتي ومساندته في بناء مستقبل مهني واعد، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على قيادة مستقبل القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.