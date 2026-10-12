بنك برقان ينظّم حملته السنوية للتبرّع بالدم لتعزيز المخزون الاستراتيجي ودعم المنظومة الصحية

موظفو بنك برقان يشاركون في حملة التبرع بالدم

نظّم بنك برقان حملته السنوية للتبرع بالدم في مقرّه الرئيسي، بالتعاون مع بنك الدم المركزي، في إطار مسؤوليته الوطنية والاجتماعية وحرصه على دعم الجهود الصحية في الكويت. وتهدف الحملة إلى المساهمة في الحفاظ على إمدادات كافية من الدم بمختلف فصائله ودعم المخزون الاستراتيجي، بما يعزز قدرة المنظومة الصحية على تلبية احتياجات المرضى والحالات الطارئة.

وشهدت الحملة مشاركة موظفي بنك برقان وعائلاتهم، إلى جانب موظفي بورصة الكويت، في صورة تعكس أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات القطاع الخاص لدعم احتياجات القطاع الصحي. كما تأتي استمرارية الحملة سنوياً تأكيداً على حرص البنك على تشجيع موظفيه وشركائه على المشاركة الفاعلة في المبادرات الإنسانية وترسيخ ثقافة التبرع والتطوع.

مدير أول – الاتصالات الداخلية في بنك برقان زهرة بوعركي

وبهذه المناسبة، قالت السيدة/ زهرة بوعركي، مدير أول – الاتصالات الداخلية في بنك برقان: “نحرص في بنك برقان على إتاحة الفرصة أمام موظفينا للمشاركة في مبادرات تحمل قيمة إنسانية حقيقية، وتمنحهم دوراً مباشراً في خدمة قضايا تمس حياة الناس لاسيما وأنها تزامنت مع مناشدة بنك الدم المركزي لحاجته إلى التبرع بالدم من جميع الفصائل. وقد لمسنا إقبالاً كبيراً من موظفينا وعائلاتهم وزملائنا في بورصة الكويت بما يعكس روحاً عالية من التعاون والمسؤولية، وهو ما يجسد القيم التي تجمعنا ويؤكد أن العمل الجماعي يمكن أن يصنع فارقاً عندما يرتبط بهدف إنساني”.

وأضافت بوعركي: “يمثل التبرع بالدم أحد أبسط أشكال العطاء وأكثرها أثراً، لما له من دور في مساندة المرضى والحالات التي تحتاج إلى نقل الدم. ونقدّر كل من بادر بالمشاركة، ونعتز بهذا التفاعل الذي يحوّل قيم بنك برقان إلى مساهمة إنسانية ملموسة، ويجسد في الوقت ذاته شعارنا “أنت دافعنا”.

فريقا بنك برقان وبنك الدم المركزي في لقطة جماعية

كما تضمنت الحملة للمتبرعين أبرز الرسائل التوعوية عن حملة “لنكن على دراية” التي نظمها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع جميع البنوك الكويتية، بهدف تعزيز الثقافة المالية والتوعية بمخاطر الاحتيال وتشجيع الاستخدام الآمن للخدمات المصرفية.

وتندرج الحملة ضمن برنامج بنك برقان للمسؤولية الاجتماعية والتزامه بمبادئ الاستدامة ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، بما يعكس نهجه في تنفيذ مبادرات ذات أثر إيجابي ومستدام، ودوره كشريك فاعل في دعم الصحة والرفاه وخدمة مختلف فئات المجتمع.