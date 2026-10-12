وزير الصحة يدشن يوم الابصار العالمي بمستشفى جابر الاحمد

وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يدشن يوم الأبصار العالمي بمستشفى جابر الاحمد

دشن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الاثنين يوم الابصار العالمي المقام في مستشفى جابر الاحمد بهدف توعية الجمهور بأهمية الوقاية من خلال الفحص المبكر.

وأكدت مدير المستشفى الدكتورة ندى الحسن لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بالمناسبة حرص المستشفى على مواكبة وتنظيم برامج المسح والكشف المبكر عن الأمراض الأكثر شيوعا بين المواطنين انطلاقا من مبدأ الوقاية خير من العلاج وتخفيفا للعبء العلاجي والمضاعفات الصحية.

مدير مستشفى جابر الأحمد الدكتورة ندى الحسن

وأوضحت الدكتورة الحسن أنه وبمناسبة يوم الإبصار العالمي نظم المستشفى هذه الفعالية التوعوية والتخصصية المتكاملة وشملت إجراء فحوصات للنظر وضغط العين وقاع العين بإشراف كوادر طبية متخصصة من قسم العيون برئاسة الدكتور أحمد الفودري بهدف تسليط الضوء على صحة العين وأهمية الرصد المبكر لمشاكل الإبصار.

وذكرت أن المستشفى يتبنى جدولا حافلا بالأنشطة التوعوية والتثقيفية خلال الأسبوع الجاري يضم فعالية للكشف المبكر عن سرطان الثدي يوم الأربعاء إلى جانب فعالية لليوم العالمي للروماتيزم يوم الخميس فضلا عن أنشطة أخرى تعنى بمرض الصدفية.

وشددت الدكتورة الحسن على أن دور المنظومة الصحية لا يقتصر على تقديم العلاج داخل العيادات فحسب بل يرتكز على المبادرة الوقائية وتشجيع الفحوصات الدورية لمنع تطور الأمراض.

رئيس قسم طب وجراحة العيون بمستشفى جابر الاحمد ورئيس مجلس أقسام العيون بوزارة الصحة الدكتور أحمد الفودري

ومن جانبه أكد رئيس قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى ورئيس مجلس أقسام العيون بوزارة الصحة الدكتور أحمد الفودري في تصريح مماثل ل(كونا) حرص وزارة الصحة على تعزيز الرعاية الصحية المتكاملة والمسؤولية المجتمعية عبر تنظيم حملات للكشف المبكر عن أمراض العيون الأكثر شيوعا في البلاد.

وأوضح أن الخدمات العلاجية باتت متوفرة وموزعة في مختلف محافظات الكويت عبر معظم مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات العامة مبينا أن هذه الحملات تستهدف رصد المشاكل البصرية مبكرا عبر فحوصات متطورة تشمل قياس حدة الإبصار وفحص ضغط العين لرصد مرض الماء الأزرق (الجلوكوما) الذي لا ترافقه أعراض واضحة في بداياته.

جانب من فعالية اليوم الإبصار العالمي

ولفت الدكتور الفودري إلى أهمية الفحص الدوري لا سيما لمن تجاوزوا سن الأربعين وأن الوزارة وفرت أجهزة حديثة لتصوير الشبكية وفحص قاع العين دون الحاجة لاستخدام قطرات التوسعة التي كانت تسبب مشقة للمرضى موضحا أن الاكتشاف المبكر لاعتلال الشبكية يحد من مضاعفاته.

وكشف عن مشروع للربط الإلكتروني لكاميرات الفحص في المراكز الصحية لتسريع وصول النتائج إلى أطباء العيون واختصار فترات التحويل والمواعيد معلنا عن تنظيم فعالية توعوية مقبلة في شهر نوفمبر تعنى بمرض القرنية المخروطية وطرق علاجه.