الصين تندد بهجمات الحوثيين على السعودية

الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ

نددت الصين الإثنين بهجمات الحوثيين اليمنيين التي استهدفت في الأيام الماضية مطارين وبنى تحتية للطاقة في السعودية، وأعربت عن “قلقها الكبير حيال تفاقم النزاع”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ للصحافيين “تدين الصين الهجمات التي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا، وتعرب عن قلق بالغ إزاء تصاعد النزاع”.

وأضافت “ندعو الأطراف المعنية إلى تفادي أي عمل من شأنه تصعيد التوتر الإقليمي، وتسوية خلافاتها ونزاعاتها بالحوار والتفاوض، والتوصل في أقرب وقت ممكن إلى السلام والاستقرار في المنطقة”.

وتعرّض مطار الرياض لقصف جديد الأحد أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، غداة هجوم غير مسبوق استهدفه السبت وأودى بحياة 13 شخصا.

وشهدت الرياض في الأيام الأخيرة هجمات ذات حدّة لم تعهدها منذ بداية الحرب في اليمن عام 2014 بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة عسكريا من تحالف تقوده المملكة العربية السعودية منذ عام 2015.

وأعلن الحوثيون على لسان المتحدث العسكري باسمهم يحيى سريع شنّ هجمات واسعة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، طالت مطار الرياض “على ثلاث مراحل” ومطار الدمام ومنشأتين تابعتَين لشركة أرامكو النفطية.