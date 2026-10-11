الداخلية: ضبط ستة متهمين بحوزتهم مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي

الموقوفين

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضبط ستة متهمين في أربع قضايا منفصلة بحوزتهم مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الأحد إن العمليات التي نفذتها إدارة (مكافحة المخدرات) تأتي في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة المخدرات وضبط المتورطين فيها.

وأوضحت أن العمليات أسفرت عن ضبط كيلوغرام من مادة الماريجوانا و360 غراما من مادة الشبو و170 غراما من مادة الحشيش و150 غراما من مادة الكوكايين.

وأضافت أن المضبوطات شملت كذلك لترا من سائل مادة الكيميكال وكمية من أوراق (A4) المشبعة به و4 موازين حساسة ومجموعة من الأكياس الفارغة المعدة للتعبئة إلى جانب مبلغ مالي من حصيلة الاتجار.