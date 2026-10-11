وزيرة الشؤون: المنصة الالكترونية للعمل التعاوني في مرحلة المراجعة النهائية

اجتماع وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة مع الادارات المعنية بقطاع التعاون وجامعة الخليج تنفيذا للقرار الوزاري رقم (196) لسنة 2026 لمنصة للمنصة الالكترونية للعمل الاكتروني

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أهمية تسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية للمنصة الإلكترونية للعمل التعاوني مشيرة إلى إنجاز جزء كبير من المنصة ودخولها مرحلة المراجعة النهائية تمهيدا لإطلاق التشغيل التجريبي قبل الإعلان الرسمي عنها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع الحويلة مع الادارات المعنية بقطاع التعاون وجامعة الخليج تنفيذا للقرار الوزاري رقم (196) لسنة 2026 بهذا الشأن.

وشددت الحويلة على أهمية التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل التعاوني بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية والرقابة وتسهيل الإجراءات.

واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه من مراحل تطوير المنصة ومناقشة بنودها وآليات عملها من قبل الإدارات المختصة إلى جانب توضيح الاستفسارات والملاحظات لضمان جاهزية المنصة وكفاءة تشغيلها.