“بوبيان” يحصد جائزة التميز في الخدمات المصرفية الخاصة الرقمية في الشرق الأوسط

المدير العام للخدمات المصرفية الخاصة في بنك بوبيان مطلق الغملاس

حقق بنك بوبيان إنجازاً جديداً في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، بحصوله على جائزة “التميز في الخدمات المصرفية الخاصة الرقمية” في الشرق الأوسط، ضمن الجوائز السنوية المرموقة التي تمنحها “برايفت بانكر إنترناشيونال” العالمية لإدارة الثروات لعام 2026، تقديراً لما يقدمه من تجربة مصرفية تجمع بين جودة الخدمة الشخصية والابتكار في الحلول المالية والرقمية.

ويأتي هذا التتويج تقديراً لمنظومة الخدمات الرقمية التي يقدمها “بوبيان” لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، وتشمل الحلول الاستثمارية وإدارة المحافظ والتخطيط المالي لثروات العملاء، لتلبية احتياجات العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية. وتتكامل هذه الخدمات مع قنوات رقمية متطورة، ضمن نهج يجمع بين الخبرة المصرفية المتخصصة والتواصل الشخصي مع العملاء.

كما يعكس التتويج ثقة المؤسسات الدولية بأداء “بوبيان” في مجال إدارة الثروات، ويؤكد حرصه على تطوير حلول تساعد عملاءه على إدارة ثرواتهم وتنميتها، بما يتوافق مع أهدافهم المالية وتطلعاتهم المستقبلية.

تتويج مستحق

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال المدير العام للخدمات المصرفية الخاصة في بنك بوبيان، مطلق الغملاس، إن الجائزة تعكس التزام البنك بتطوير نموذج متكامل للخدمات المصرفية الخاصة، يجمع بين جودة الخدمة والتجربة الرقمية المتقدمة، ويلبي تطلعات العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وأضاف أن التميز في الخدمات المصرفية الخاصة يرتبط بقدرة البنك على الجمع بين جودة الحلول الاستثمارية وكفاءة الخدمات الرقمية، وهو ما يحرص “بوبيان” على ترسيخه من خلال باقة متكاملة تشمل حلولاً استثمارية قصيرة وطويلة الأجل، وصناديق استثمارية متنوعة، وحلولاً تمويلية متخصصة، إلى جانب الخدمات المصرفية.

وأوضح الغملاس أن نهج “بوبيان” في إدارة المصرفية الخاصة يقوم على فهم احتياجات كل عميل، وتقديم حلول واستراتيجيات مصممة بما يتناسب مع أهدافه، مع مراعاة إدارة المخاطر وتحقيق قيمة مستدامة للأفراد والمؤسسات من ذوي الملاءة المالية العالية.

حلول رقمية تعزز تجربة العميل

من ناحية أخرى، أشار إلى القنوات الرقمية باتت جزءاً أساسياً من تجربة عملاء المصرفية الخاصة في “بوبيان”، مبيناً أن أكثر من 93% من معاملات العملاء تتم عبر هذه القنوات الرقمية. وتوفر هذه القنوات سهولة الوصول إلى خدماتهم الاستثمارية ومتابعة محافظهم المالية.

وأعرب الغملاس عن اعتزازه بفريق عمل إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز ثمرة جهودهم المتواصلة في تقديم تجربة مصرفية راقية، وتجسيد لقيم البنك في الجودة والتميز في خدمة العملاء.

واختتم الغملاس تصريحه قائلاً إن “بوبيان” يواصل العمل على تقديم منظومة متكاملة تجمع بين الخبرة المصرفية المتخصصة والابتكار الرقمي، بما يتيح لعملائه الاستفادة من حلول مالية واستثمارية متقدمة تضيف قيمة إلى تجربتهم المصرفية.

معايير التقييم

وتعتمد جوائز ” برايفت بانكر انترناشيونال العالمية لإدارة الثروات” في تقييمها على لجنة تضم خبراء في القطاع، وفق معايير معلنة تشمل النتائج القابلة للقياس، وأثر الخدمات على العملاء والأداء المؤسسي.

واستند تقييم “بوبيان” إلى معايير شملت مستوى التميز في الخدمة المقدمة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، وجودة التجربة المصرفية، إلى جانب قدرة البنك على تطوير حلول رقمية تسهّل وصول العملاء إلى الخدمات المصرفية والاستثمارية.

كما شملت المعايير مستوى الابتكار في تصميم الخدمات وتقديمها، ومدى ملاءمة الحلول لاحتياجات العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية، إلى جانب توظيف التكنولوجيا والمنصات الرقمية لتمكينهم من متابعة محافظهم الاستثمارية وإدارة استثماراتهم بمرونة وشفافية وموثوقية.