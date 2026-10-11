بنك الكويت الوطني أفضل بنك لخدمات الصرف للشركات في الشرق الأوسط لعام 2026

نائب مدير الخزينة في بنك الكويت الوطني حسين الشايجي

في إنجاز جديد يؤكد ريادته الإقليمية وقدرته على تقديم حلول متطورة ومبتكرة تلبي احتياجات الشركات والمؤسسات في أسواق العملات الأجنبية، منحت مجلة يوروموني العالمية بنك الكويت الوطني جائزة” أفضل بنك لخدمات الصرف للشركات في الشرق الأوسط”، وذلك ضمن جوائزها لخدمات الصرف لعام 2026.

وتُعد جوائز يوروموني لخدمات الصرف من أبرز التكريمات العالمية المتخصصة في أسواق العملات، حيث تُمنح بعد عملية تقييم شاملة تستند إلى الأداء المالي، ومستويات الابتكار، وجودة الخدمات المقدمة للعملاء، والأثر السوقي، إضافة إلى آراء العملاء والبيانات التشغيلية والمعايير المهنية المتبعة في قطاع الصرف الأجنبي العالمي. كما تخضع المشاركات لتقييم مستقل من قبل خبراء ومتخصصين في القطاع إلى جانب فرق الأبحاث والتحرير لدى يوروموني.

ويعكس هذا التتويج المكانة الرائدة التي يتمتع بها بنك الكويت الوطني في تقديم حلول الصرف الأجنبي للشركات على مستوى المنطقة، من خلال توفير مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصممة لمساعدة العملاء على إدارة مخاطر تقلبات العملات، وتعزيز كفاءة عمليات الخزانة، ودعم توسع أعمالهم التجارية والاستثمارية عبر مختلف الأسواق.

ويأتي فوز البنك بهذه الجائزة تأكيداً على نجاح استراتيجيته الهادفة إلى الاستثمار المستمر في تطوير البنية التكنولوجية والقدرات الرقمية، وتقديم حلول مالية متطورة ترتكز على فهم عميق لاحتياجات العملاء، إلى جانب الاستفادة من شبكة البنك الإقليمية والدولية الواسعة وخبراته المتراكمة في أسواق المال والعملات.

وتحظى جوائز يوروموني بمكانة مرموقة في القطاع المصرفي والمالي العالمي، إذ تمثل معياراً دولياً للتميز والابتكار والريادة في الخدمات المالية. وتصف يوروموني برنامج جوائز خدمات الصرف بأنه أحد أكثر التقييمات شمولاً واحتراماً في صناعة العملات العالمية، حيث يكرم المؤسسات التي تحقق أداءً استثنائياً وتقدم قيمة مضافة ملموسة لعملائها وأسواقها.

ويؤكد هذا التتويج التزام بنك الكويت الوطني بمواصلة تطوير خدماته ومنتجاته المتعلقة بالصرف الأجنبي وأسواق المال، وتعزيز قدرته على تلبية المتطلبات المتنامية للشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية، بما يرسخ مكانته كشريك مصرفي موثوق لقطاع الأعمال في الكويت والمنطقة.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال نائب مدير الخزينة في بنك الكويت الوطني، حسين الشايجي: “يعكس هذا التكريم نجاح استراتيجيتنا في توظيف أحدث التقنيات والحلول الرقمية لتعزيز كفاءة خدمات الصرف الأجنبي وتقديم قيمة مضافة لعملائنا من الشركات والمؤسسات”.

وأضاف الشايجي: “نؤمن في بنك الكويت الوطني بأن التكنولوجيا ليست هنا لتحل محل الإنسان، بل لتمكينه وتعزيز قدراته. ونسعى إلى أن تتولى التكنولوجيا الجوانب التنفيذية، بما يتيح لفرقنا التركيز بصورة أكبر على الجوانب الاستراتيجية، وتقديم أفكار وحلول مبتكرة تدعم ريادة الوطني في تقديم خدمات الخزينة والصرف الأجنبي على مستوى المنطقة”.

وتضاف هذه الجائزة إلى سجل البنك الحافل بالتكريمات والجوائز الدولية التي تعكس قوة أدائه ومتانة نموذج أعماله وريادته في مختلف القطاعات المصرفية والمالية، وتؤكد نجاحه في المحافظة على أعلى مستويات الخدمة والابتكار وفق أفضل المعايير العالمية.