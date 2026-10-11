بنك برقان ينظّم ورشة توعوية للطلبة تزامناً مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية بالتعاون مع مستشفى الكويت والمدرسة المتحدة الأمريكية

مدير عام- إدارة الاتصالات المؤسسية دانة فيصل الجاسم

نظّم بنك برقان مؤخراً ورشة عمل تفاعلية بعنوان “إنعاش القلب والإسعافات الأولية”، بالتعاون مع مستشفى الكويت والمدرسة المتحدة الأمريكية في الكويت (AUS) تزامناً مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية، وذلك في إطار استراتيجيته الشاملة للمسؤولية الاجتماعية والتزامه بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وحرصه على الإسهام في المبادرات التي تعزز الوعي الصحي وترسخ الممارسات الوقائية في المجتمع.

وأقيمت الورشة في مقر المدرسة المتحدة الأمريكية في الكويت (AUS)، ويجسد هذا التعاون بين الجهات الثلاث تكامل الخبرات والإمكانات لتقديم مبادرات نوعية تسهم في دعم الطلبة وخدمة المجتمع، ولاسيما في مجالات التوعية الصحية.

فريق بنك برقان والمدرسة المتحدة الأمريكية في الكويت ومستشفى الكويت في لقطة جماعية

واستهدفت الفعالية مجموعة من طلبة المرحلة الثانوية، حيث قدّم الكادر الطبي المتخصص من مستشفى الكويت تدريباً نظرياً وعملياً تناول المبادئ الأساسية للإسعافات الأولية، إلى جانب تدريب الطلبة على إنعاش القلب وطرق الاستجابة السريعة والآمنة للحالات الطارئة والشائعة. وهدفت الورشة إلى إكساب الطلبة مهارات عملية تساعدهم على التعامل السليم مع المواقف الطارئة، انطلاقاً من أهمية الإسعافات الأولية باعتبارها مهارة إنسانية أساسية.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة/ دانة فيصل الجاسم، مدير عام إدارة الاتصالات المؤسسية في بنك برقان: “نؤمن في بنك برقان بأن تمكين الشباب لا يقتصر على الجانب الأكاديمي، بل يشمل تزويدهم بالمهارات والمعارف التي يحتاجونها في حياتهم اليومية. ومن خلال هذه الورشة، نسعى إلى تعزيز الوعي بأساسيات الإسعافات الأولية وتشجيع الطلبة على اكتساب مهارات قد تسهم في إنقاذ حياة الآخرين عند الحاجة. وتندرج هذه المبادرة ضمن مسؤوليتنا المجتمعية واستراتيجية الاستدامة”.

بنك برقان يقدّم درعاً تذكارياً لممثلي مستشفى الكويت تقديراً لجهودهم ومساهمتهم في إنجاح البرنامج التدريبي

وأضافت الجاسم: “كما نفتخر بهذا التعاون مع المدرسة المتحدة الأمريكية في الكويت ومستشفى الكويت، ضمن المؤسسات التي تندرج تحت مظلة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، والذي يجمع خبرات مؤسسات المجموعة لتقديم مبادرات هادفة ذات أثر ملموس. ونتطلع إلى مواصلة مثل هذه الشراكات التي تتيح لنا تقديم تجارب تعليمية وعملية تثري تجربة الشباب وتعزز دورهم الإيجابي في المجتمع”.

وبالتوازي مع الجانب الصحي، حرص فريق بنك برقان على تعزيز الوعي المالي لدى الطلاب من خلال تسليط الضوء على حملة التوعية المصرفية “لنكن على دراية” التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف ودعم البنوك المحلية، والتعريف بمفاهيم مالية مبسطة تشجع على الادخار والتخطيط المالي السليم منذ سن مبكرة.

فريق بنك برقان والمدرسة المتحدة الأمريكية في الكويت ومستشفى الكويت في لقطة جماعية مع الطلبة المشاركين في البرنامج بعد تسلمهم شهادات اتمام البرنامج التدريبي

وفي ختام الورشة، كرّم بنك برقان ممثلي مستشفى الكويت تقديراً لجهودهم ومساهمتهم في إنجاح البرنامج التدريبي، حيث قدّم لهم درعاً تذكارياً. كما تم تكريم الطلبة المشاركين، ومنحهم شهادات بعد إتمام البرنامج التدريبي، إلى جانب توزيع هدايا تذكارية تقديراً لتفاعلهم ومشاركتهم.

ويواصل بنك برقان، من خلال استراتيجيته الشاملة للمسؤولية الاجتماعية وتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، الإسهام في المبادرات والأنشطة التي تعود بالنفع على المجتمع، مثل الصحة، التعليم، التوعية المصرفية، حماية البيئة، وتمكين الشباب. وتندرج هذه الجهود تحت شعار “أنت دافعنا”، الذي يعكس توجه البنك نحو مواصلة دوره كشريك فاعل في دعم المبادرات المجتمعية والمساهمة في تحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع الكويتي.