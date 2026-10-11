سمو أمير البلاد يعزي خادم الحرمين الشريفين بضحايا الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الاعتداء السافر الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين.

سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

مؤكدا سموه رعاه الله استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدين لهذا الاعتداء الشنيع والجبان الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والمنافي لكافة الشرائع والقيم الإنسانية كما أكد سموه حفظه الله تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها مشددا سموه حفظه الله على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.