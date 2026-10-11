اتحاد شركات الاستثمار يشارك لأول مرة في معرض “وظيفتي” لتمكين الشباب الكويتي في قطاع الاستثمار

المدير التنفيذي للاتصالات والعلاقات المؤسسية في اتحاد شركات الاستثمار وليد خالد الصقعبي

يشارك اتحاد شركات الاستثمار للمرة الأولى في المعرض الوطني للتوظيف “وظيفتي 5″، الذي يُقام خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر 2026 في ذا أرينا – فندق جراند حياة، تحت رعاية وحضور معالي وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق حمد الجلاهمة، ويضم المعرض أكثر من 120 شركة من 14 قطاعاً، ويستقطب أكثر من 30 ألف زائر من الباحثين عن عمل والخريجين والطلبة.

ويأتي حضور الاتحاد ضمن جناح مشترك مع أربع من شركاته الأعضاء، هي: الشركة الكويتية للمقاصة، وشركة كفيك للاستثمار، وشركة الصفاة للاستثمار، والشركة الأولى للاستثمار.

وبهذه المناسبة، صرح المدير التنفيذي للاتصالات والعلاقات المؤسسية في اتحاد شركات الاستثمار، وليد خالد الصقعبي: “مشاركتنا الأولى في “وظيفتي” رسالة واضحة بأن قطاع الاستثمار الكويتي حاضر ومتماسك، في ظل الظروف الحالية، من المهم أن نكون في الميدان ونؤكد متانة هذا القطاع وقدرته على الاستمرار والنمو واستقطاب الكفاءات الوطنية”.

وأضاف: “تمكين الشباب الكويتي أولوية لنا، نريد أن نفتح أمامهم أبواب قطاع الاستثمار، ونعرّفهم بالفرص المتاحة فيه، ونؤهلهم بالأدوات التي يحتاجونها للدخول إليه بثقة”.

فرص تدريبية مجانية وخصومات للخريجين

ويقدم الاتحاد خلال المعرض حزمة من الفرص التدريبية للخريجين الشباب، تشمل دورات مجانية وخصومات على برامج تدريبية متخصصة تعزز سيرهم الذاتية، ومنها الدورات الإلزامية للعمل في القطاع، مثل دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح الصقعبي “الشهادات المهنية والدورات الإلزامية تصنع فرقاً حقيقياً في ملف المتقدم، حين يدخل الخريج سوق العمل وهو يحمل هذه المؤهلات، يكون أكثر جاهزية وأكثر قدرة على المنافسة، وتزيد فرصه في الحصول على وظيفة في شركات الاستثمار”.

واختتم بقوله: “نتطلع إلى لقاء الشباب في جناح الاتحاد، ونأمل أن تكون هذه المشاركة بداية لحضور دائم في “وظيفتي”، ولشراكة مستمرة مع الجهات المعنية بتوظيف الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص”.

جهود متواصلة لدعم الشباب ونشر الثقافة المالية

وتأتي مشاركة الاتحاد في «وظيفتي 5» امتداداً لجهوده المتواصلة في دعم وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتعزيز التواصل مع الشباب وتعريفهم بالفرص المهنية المتاحة في قطاع الاستثمار، كما تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة والمبادرات التي يشارك فيها الاتحاد خلال شهر أكتوبر، بما يعكس حرصه على توسيع نطاق حضوره المجتمعي والتوعوي.

حيث يشارك الاتحاد كذلك في حملة «الجرس» للثقافة المالية التي أطلقتها بورصة الكويت في فعاليات “أسبوع المستثمر العالمي”، التي تُنظم سنوياً من قبل اللجنة المنبثقة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) ، بهدف تعزيز الثقافة المالية ورفع مستوى الوعي بأهمية تعليم المستثمرين وحمايتهم، وتشمل مشاركة الاتحاد تنظيم عدد من ورش العمل والحلقات النقاشية التوعوية، بما يعزز جهوده في نشر الوعي المالي والاستثماري، وتنمية المهارات، وتقريب قطاع الاستثمار من مختلف شرائح المجتمع، ولا سيما الشباب والخريجين.