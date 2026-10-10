وزيرة الشؤون: نتطلع لاسهام الكفاءات الوطنية بتطوير العمل التعاوني والارتقاء بالخدمات التعاونية

اختبارات الوظائف الإشرافية بالجمعيات التعاونية

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم السبت تطلعها لاسهام لإسهام الكفاءات الوطنية بتطوير العمل التعاوني والارتقاء بالخدمات التعاونية.

جاء ذلك خلال متابعتها لاختبارات الوظائف الإشرافية بالجمعيات التعاونية التي تعاد على ثلاث فترات في إطار الحرص على سلامة الإجراءات وضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي إن متابعة الوزير الحويلة لإجراءات إعادة الاختبارات تأتي تأكيدا لحرصها على عدالة التقييم واختيار الكفاءات الوطنية لشغل الوظائف الإشرافية وفق معايير الجدارة والاستحقاق والموضوعية.

وأعربت الحويلة وفق البيان عن تمنياتها لجميع المتقدمين بالتوفيق والنجاح متطلعة إلى إسهام الكفاءات الوطنية في تطوير العمل التعاوني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمساهمين وأهالي المناطق.

وذكر البيان ان الاختبارات تجرى وفق ترتيبات تنظيمية دقيقة وبمراقبة صوتية ومرئية فيما جاءت جميع الأسئلة من محتوى المذكرة الدراسية المعتمدة التي اتيحت للمتقدمين مسبقا.