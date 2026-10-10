بنك الخليج يتوج بجائزة التميز في الخدمات المصرفية الخاصة لأصحاب الثروات على مستوى الشرق الأوسط

صورة جماعية لفريق الخدمات المصرفية المميزة في فرع الكريستال يتوسطهم عبدالرحمن الخبيزي وصبا الفصام

في إنجاز جديد يعكس مكانته الرائدة في إدارة الثروات ، تُوِّج بنك الخليج بجائزة “التميز في الخدمات المصرفية الخاصة لأصحاب الثروات في الشرق الأوسط” ضمن جوائز Private Banker Awards 2026 المرموقة.

وتعكس الجائزة التطور المستمر الذي يشهده بنك الخليج في قطاع إدارة الثروات، ونجاح استراتيجيته في تقديم حلول مصرفية واستثمارية متكاملة ومبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز مكانته كشريك مالي موثوق لعملائه . كما تؤكد التزام البنك المستمر بتطوير خدماته المصرفية وتقديم تجربة أكثر تميزاً وشمولاً للعملاء، من خلال باقة متكاملة من المزايا المصرفية والاستثمارية وخدمات نمط الحياة، صُممت لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم المتنامية.

وبهذه المناسبة، قال نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية – إدارة الثروات في بنك الخليج، عبدالرحمن الخبيزي: “نفخر بحصول بنك الخليج على هذه الجائزة المرموقة، التي تمثل شهادة دولية جديدة على جودة الخدمات والحلول المالية التي نقدمها لعملائنا، وتعكس الجهود المتواصلة التي يبذلها فريق العمل لتطوير تجربة مصرفية متكاملة ترتكز على الابتكار والتميز وفهم احتياجات العملاء. كما يأتي هذا التكريم ليؤكد نجاح استراتيجيتنا في مجال إدارة الثروات والخدمات المصرفية المميزة، ويحفزنا على مواصلة الاستثمار في تطوير منتجاتنا وخدماتنا بما يضمن تقديم أعلى مستويات القيمة والخدمة لعملائنا.”

عبدالرحمن الخبيزي وصبا الفصام

وأشار إلى أن بنك الخليج يقدم تجربة مصرفية أكثر تخصيصاً لعملاء الخدمات المصرفية المميزة الذين يمتلكون ودائع أو أصولاً نقدية واستثمارية تتراوح بين 100 ألف وأقل من 500 ألف دينار كويتي، أو الذين يتقاضون راتباً شهرياً بقيمة 3,500 دينار كويتي أو أكثر. ويوفر البنك لكل عميل مدير علاقات خاص يشكل نقطة الاتصال الرئيسية لتلبية احتياجاته المصرفية والاستثمارية، إلى جانب مجموعة من الخدمات والمزايا الحصرية. أما العملاء الذين تتجاوز ملائتهم المالية هذه المبالغ فينضمون إلي عملاء الخدمات المصرفية الخاصة بمزايا وفرص أكبر.

من جانبها، قالت مساعد المدير العام للخدمات المصرفية المميزة، صبا الفصام: ” يحصل عملاء الخدمات المصرفية المميزة على مجموعة واسعة من الامتيازات، تشمل أولوية الخدمة في الفروع ومركز الاتصال، إضافة إلى بطاقة سحب آلي مميزة بحدود سحب أعلى، ومنتجات وفرص استثمارية حصرية، فضلاً عن عروض وخصومات خاصة لدى مجموعة مختارة من الشركاء، وغيرها من المزايا الحصرية.”

وأضافت أن عملاء الخدمات المصرفية المميزة يحصلون على بطاقات ائتمانية مميزة تشمل بطاقتي Visa Infinite وMastercard World، مع مزايا عديدة، أبرزها إصدار البطاقة الأساسية والإضافية مجاناً وفقاً للشروط والأحكام، وخدمات الكونسيرج، وإمكانية الدخول إلى صالات المطارات حول العالم، بما يضمن للعملاء تجربة مصرفية متكاملة تتجاوز الخدمات التقليدية.

صبا الفصام

ولفتت الفصام إلى أن الخدمات المصرفية المميزة صُممت لتجمع بين الخبرة المصرفية العريقة التي يتمتع بها بنك الخليج على مدى أكثر من 65 عاماً، والخدمات الاستثمارية المتخصصة التي يقدمها الذراع الاستثماري للبنك “إنفست جي بي”، إضافة إلى مجموعة من المزايا الحصرية التي تساعد العملاء على إدارة ثرواتهم وتنميتها بكفاءة أكبر.

وأكدت أن العملاء باتوا اليوم يبحثون عن خدمات مصرفية أكثر تخصيصاً ومرونة، وهو ما يوفره البرنامج من خلال الجمع بين الدعم الشخصي الذي يقدمه مدير العلاقات الخاص، والمنتجات الاستثمارية المختارة بعناية، والامتيازات المصرفية التي تمنح العملاء تجربة استثنائية في مختلف مراحل تعاملهم مع البنك، مما يعكس التزام بنك الخليج ببناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء من خلال تقديم قيمة مضافة حقيقية تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية.

ويواصل بنك الخليج تطوير منظومة خدماته ومنتجاته بما يواكب تطورات القطاع المصرفي واحتياجات العملاء المتغيرة، مؤكداً التزامه بتوفير أفضل الحلول المالية والمصرفية التي تدعم أهداف العملاء وتساعدهم على تحقيق تطلعاتهم المستقبلية، بما يعزز مكانته كأحد أبرز المؤسسات المصرفية الرائدة في الكويت.