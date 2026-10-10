بنك الكويت الوطني يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجلس محافظي البنك الدولي في بانكوك

مبنى بنك الكويت الوطني

يشارك بنك الكويت الوطني في الفعاليات والاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجلس محافظي البنك الدولي المزمع إقامتها في الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري في بانكوك، تايلاند، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات التمويل والاقتصاد.

ويرأس وفد بنك الكويت الوطني نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام الصقر والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني-الكويت السيد/ صلاح الفليج ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني-الكويت السيد/ سليمان المرزوق والرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة السيد/ عمر بو حديبة ورئيس المؤسسات المالية السيد/ خالد الساير ورئيس الاتصال الرقمي السيد/ عبدالمحسن الرشيد.

وسيشارك وفد البنك في الاجتماعات السنوية التي ستناقش أبرز التحديات الاقتصادية والمالية بالإضافة إلى العديد من المواضيع أهمها: كيف تساهم إصلاحات الحوكمة في تعزيز النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي وكذلك كيفية مساهمة اصلاحات الحوكمة في تعزيز النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي

وسيحضر الوفد الندوة التي ستعقدها مجموعة الثلاثين العالمية بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث تجمع الندوة كل عام محافظي البنوك المركزية في العالم، والرؤساء والمديرين التنفيذيين للقطاع المالي، إلى جانب أكاديميين لمناقشة القضايا المالية والنظامية الأكثر إلحاحًا التي تواجه مجتمع البنوك المركزية العالمية بالإضافة إلى حضور الاجتماع السنوي لأعضاء معهد التمويل الدولي.

كما سيحضر وفد البنك حفل الاستقبال الذي سيقيمه اتحاد مصارف الكويت لكبار القيادات المصرفية العالمية على هامش الفعاليات والاجتماعات، بحضور قيادات البنوك الكويتية وعددا من رؤساء البنوك العالمية والبنوك المركزية الأوروبية والعربية إلى جانب عدد كبير من الشخصيات العامة العالمية وصناع القرار وكذلك سيحضر الوفد حفل غداء يقيمه سفير دولة الكويت في تايلاند ومنتدى دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا إلى جانب حفلات استقبال تقيمها مؤسسات مالية أخرى.

ويعقد مجلس محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي هذه الاجتماعات لجمع نخبة من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والمسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني ومراكز الفكر، والأكاديميين؛ وذلك لمناقشة قضايا ذات اهتمام عالمي، تشمل آفاق الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي العالمي، والقضاء على الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل، وخلق فرص العمل.

وسيجري وفد الوطني عدداً من اللقاءات الثنائية الجانبية مع كبار المسؤولين الدوليين على هامش الاجتماعات، التي تقام في ذات الفترة، إذ تسلط الاجتماعات والمناقشات الضوء على أهم وأبرز التحديات التي تشهدها الصناعة المصرفية والمالية حول العالم في الفترة الأخيرة.

وتشمل الاجتماعات السنوية اجتماع العديد من اللجان أهمها: لجنة التنمية، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ومجموعة العشرة، ومجموعة الأربعة والعشرين، والعديد من الدوائر الأخرى، حيث من المقرر أن يسلط اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية الضوء على مستقبل الاقتصاد العالمي وتطورات الأسواق المالية وغير ذلك من القضايا الملحة.