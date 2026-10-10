وزارة الصحة تنظم المؤتمر الكويتي الثالث لأمراض القلب والأيض لتبادل الخبرات

المؤتمر الكويتي الثالث لأمراض القلب والأيض لتبادل الخبرات

نظمت وزارة الصحة اليوم السبت المؤتمر الكويتي الثالث لأمراض القلب والأيض المخصص للتواصل وتبادل الخبرات حول أمراض القلب والأيض (Cardiometabolic) في الكويت.

وقال استشاري القلب ورئيس مركز صباح الأحمد للقلب في المستشفى الأميري الدكتور خالد الملا في كلمة الافتتاح إن هذا المؤتمر يجمع نخبة من المتخصصين في الرعاية الصحية والباحثين وصناع السياسات وقادة القطاع الذين يجمعهم هدف مشترك يتمثل في تحسين سبل الوقاية من أمراض القلب والأيض وإدارتها.

وأوضح الدكتور الملا أن أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم واضطرابات التمثيل الغذائي لا تزال تشكل عبئا كبيرا على المجتمع.

وأضاف أن الكويت ومنطقة الخليج تواجه تحديات فريدة تشمل التغيرات المتسارعة في أنماط الحياة وتزايد أعداد كبار السن وارتفاع معدلات الإصابة بالسكري والسمنة ومع ذلك فإن هذه التحديات تفتح آفاقا للابتكار والتعاون والريادة.

وأوضح أن المؤتمر يستعرض خلال فعالياته أحدث التطورات في مجالات الوقاية والتشخيص والصحة الرقمية والطب الدقيق ورعاية المرضى القائمة على نهج متعدد التخصصات مؤكدا أنه يمثل فرصة لبناء علاقات مهنية مثمرة وتبادل المعرفة والخبرات وتأسيس شراكات جديدة يمكن من خلالها تسريع وتيرة التقدم وتحسين النتائج الصحية في جميع أنحاء المنطقة.