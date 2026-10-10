“بوبيان” يواصل تعزيز منظومة خدمات المصرفية للأعمال بشراكة استراتيجية مع “كيتا”

عبدالله المجحم و ماكس تشيو عقب توقيع اتفاقية الشراكة

في إطار استراتيجيته الرامية إلى تطوير منظومة المصرفية للأعمال ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلن بنك بوبيان توقيع شراكة استراتيجية مع “كيتا”، المنصة العالمية الرائدة في توصيل الطلبات والاحتياجات اليومية.

وتتيح الشراكة لعملاء المصرفية للأعمال من أصحاب المطاعم والمقاهي في الكويت، المسجلين للمرة الأولى في المنصة، الاستفادة من باقة من الحلول المصرفية والرقمية والمزايا الحصرية، بما يدعم أعمالهم اليومية، ويعزز كفاءتها التشغيلية وفرص نموها.

وتأتي الشراكة امتداداً لرؤية “بوبيان” في بناء منظومة متكاملة للمصرفية للأعمال، تجمع بين الخدمات المصرفية والحلول الرقمية والشراكات المتخصصة، بما يتماشى مع احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويساعدعم على إدارة معاملاتهم المصرفية بسهولة وعلى مدار الساعة.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية في بنك بوبيان، عبدالله المجحم، والمدير العام لشركة كيتا في الكويت، ماكس تشيو، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية في البنك وممثلي الشركة.

مزايا متكاملة لأصحاب المطاعم والمقاهي

وبموجب الشراكة، يستفيد عملاء المصرفية للأعمال المؤهلون في بنك بوبيان من مجموعة من المزايا، تشمل: بطاقة فيزا الائتمانية للأعمال، التي توفر استرداداً نقدياً غير محدود يصل إلى 1.5% على المشتريات باستخدام البطاقة، إلى جانب مزاياها الحصرية. كما تشمل الباقة أجهزة البيع POS وحلول SoftPOS التي تتيح قبول المدفوعات عبر أجهزة نقاط البيع أو باستخدام الهاتف الذكي كنقطة بيع، إضافة إلى خدمة Tip & Tap، وسيلة الدفع الأكثر ابتكاراً وتطوراً وأمناً في دفع الإكرامية الرقمية.

وتشمل الحلول ايضاً خدمة Split Bill، التي تتيح تقسيم الفاتورة وسداد كل حصة بشكل منفصل وفوري عببر جهاز نقاط البيع، وخدمة ePay لتحصيل المدفوعات إلكترونياً، إلى جاني بوابة الدفع الرقمية، بما يمنح أصحاب الأعمال خيارات متعددة لقبول المدفوعات وتحصيلها.

ومن خلال “كيتا”، يحصل أصحاب المطاعم والمقاهي من عملاء البنك على خدمات تُسهم في تعزيز وصول مشاريعهم إلى العملاء، تشمل التصوير الاحترافي المجاني لقوائم الأطعمة والمشروبات، وأولوية الظهور في التطبيق.

وتتكامل هذه المزايا الحصرية لتلبية احتياجات المطاعم والمقاهي اليومية في تعاملاتها داخل الموقع أو عبر القنوات الرقمية، ومنحهم فرصاً أوسع لتعزيز حضورهم من خلال خدمات الدفع والتوصيل والحضور على المنصة.

عبدالله المجحم و ماكس تشيو عقب توقيع اتفاقية الشراكة

دعم نمو الأعمال

وبهذه المناسبة، قال المجحم “يؤدي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً حيوياً في دعم النشاط الاقتصادي، ولذلك نحرص في بوبيان على تطوير خدمات المصرفية للأعمال بما يواكب احتياجاته المتغيرة، ويمنح أصحابها حلولاً عملية تساعدهم على إدارة أعمالهم بكفاءة والاستفادة من فرص النمو”.

وأضاف ان الشراكة الاستراتيجية مع “كيتا” تجسد توجه البنك نحو بناء علاقات استراتيجية مع مزودي الخدمات المتخصصين، وتقديم قيمة ترتبط بطبيعة أعمال العملاء واحتياجاتهم اليومية، مشيراً إلى أن المطاعم والمقاهي باتت من الأنشطة التي تشهد تطوراً مستمراً في اساليب الدفع والتوصيل والتواصل مع العملاء، ما يجعل تكامل الحلول المصرفية والرقمية مع خدمات المنصات المتخصصة عاملاً مسانداً لأصحابها.

وأوضح “نؤمن بأن الشراكات النوعية تحقق أثرها عندما تنطلق من فهم احتياجات العملاء، وتتكامل مع الخدمات التي نقدمها لهم. وفي هذه الشراكة، تلتقي حلول بوبيان المصرفية والرقمية مع خدمات شركة كيتا في التوصيل وتعزيز حضور عملائنا من المطاعم والمقاهي عبر التطبيق، لتوفير مجموعة من الأدوات التي تساعدهم على إدارة مدفوعاتهم وتوسيع نطاق وصولهم إلى العملاء”.

وأشار المجحم إلى أن “بوبيان” يختار شركائه بحرص وفق خبرتهم ومكانتهم وقدرتهم على تقديم قيمة مضافة لعملائه، مضيفاً أن حضور “كيتا” في سوق توصيل الطلبات، وما توفره من خدمات تقنية، يعززان فرص أصحاب المطاعم والمقاهي من الاستفادة من قنوات جديدة للوصول إلى العملاء وتنمية أعمالهم.

وأكد أن “بوبيان” سيواصل تطوير منظومة المصرفية للأعمال وتعاونه مع الجهات المتخصصة، إلى جانب ترسيخ دوره شريكاً مصرفياً للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توظيف خبرته المصرفية وتقديم الحلول التمويلية وخدمات المدفوعات الرقمية، بما يعزز تكامل المنظومة المقدمة لهذا القطاع ويواكب تطور احتياجاته.

الشراكة مع “بوبيان”

ومن جانبه قال المدير العام لشركة كيتا في الكويت، ماكس تشيو “تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في مسيرة كيتا في الكويت، فهي الأولى من نوعها في السوق بين بنك ومنصة توصيل، وتجمع بين خبرة بوبيان المصرفية وقدرات كيتا في التوصيل والتقنية لخدمة قطاع يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد المحلي”.

وأضاف “ندرك أن أصحاب المطاعم والمقاهي يحتاجون إلى ما هو أكثر من منصة لعرض منتجاتهم؛ فهم بحاجة إلى شريك يفهم تحديات التدفق النقدي والوصول إلى العملاء. ولهذا صممنا باقة متكاملة لعملاء بوبيان تشمل التسوية الأسبوعية في حساباتهم المصرفية، وتوسيع نطاق التوصيل، وأولوية تخصيص السائقين في أوقات الذروة، إلى جانب التصوير الاحترافي المجاني للقوائم والظهور المميز في التطبيق خلال أسبوع الإطلاق”.

وأكد أن “كيتا” تواصل الاستثمار في السوق الكويتي وبناء شراكات نوعية مع المؤسسات الرائدة، مشيراً إلى أن التعاون مع “بوبيان” يعكس ثقة القطاع المصرفي في المنصة ويفتح الباب أمام مزيد من المبادرات المشتركة لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت.