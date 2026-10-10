وزارة التربية تشارك بخمسة طلبة في أولمبياد دولي للفيزياء بأوزبكستان

أعلنت وزارة التربية اليوم السبت مشاركة خمسة من طلبتها في أولمبياد دولي للفيزياء تستضيفه أوزبكستان خلال الفترة من 10 إلى 17 أكتوبر الحالي في مسعى لتشجيع التميز العلمي وتحفيز الطلبة على خوض المنافسات الدولية واكتساب الخبرات المعرفية والعلمية.

وقالت (التربية) في بيان صحفي إن الوفد الطلابي المشارك بأولمبياد أحمد الفرغاني الدولي للفيزياء يضم سارة ميرزا من أكاديمية الإبداع الأمريكية وعلي إسماعيل وعبدالحميد علي من المدرسة البريطانية في الكويت وبشرى القناعي من ثانوية فاطمة الصرعاوي التابعة لمنطقة حولي التعليمية وجاسم الصلال من ثانوية سليمان أبو غوش التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية.

وبينت الوزارة أن الوفد يرافقه من الوزارة موجها الفيزياء الدكتور وليد العنزي والأستاذة كلثوم ملك لتولي مهام الإشراف على الطلبة ومتابعة مشاركتهم في منافسات الأولمبياد وتقديم الدعم والتوجيه اللازمين لهم طوال فترة إقامتهم ومشاركتهم في هذا الحدث العلمي الدولي.

وأعربت الوزارة عن خالص تمنياتها للطلبة المشاركين بالتوفيق والنجاح وأن يحققوا نتائج متميزة تليق بقدراتهم العلمية وترفع اسم دولة الكويت عاليا في المحافل الدولية مؤكدة اعتزازها بأبنائها الطلبة وثقتها بقدرتهم على تقديم مشاركة مشرفة تعكس ما يمتلكونه من إمكانات ومواهب واعدة.

وشددت الوزارة على استمرار اهتمامها باكتشاف الطاقات الطلابية المتميزة ورعايتها وتوفير الفرص التي تساعد على تنمية قدراتها العلمية والفكرية بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة والابتكار ويعزز مكانة دولة الكويت في المجالات العلمية والتربوية على المستويين الإقليمي والدولي.