رئيس هيئة الطيران المدني: المقر الجديد للمنظمة العربية للطيران المدني خطوة مهمة لتعزيز أدائها وتطوير العمل العربي المشترك

مشروع بناء المقر الجديد للمنظمة العربية للطيران المدني في العاصمة المغربية

أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح اليوم الجمعة أن مشروع بناء المقر الجديد للمنظمة العربية للطيران المدني في العاصمة المغربية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات المنظمة وتطوير أدائها المؤسسي بما يسهم في دعم جهودها الرامية للارتقاء بقطاع الطيران المدني وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ حمود الجابر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعد مشاركته في مراسم إطلاق أشغال بناء المقر الجديد للمنظمة في الرباط بحضور وزير النقل واللوجستيك المغربي عبد الصمد قيوح ووزير الطيران المدني المصري سامح الحفني رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للمنظمة ورؤساء سلطات الطيران المدني بالدول العربية الأعضاء وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء في المنظمة.

وأوضح الشيخ حمود الجابر أن المقر الجديد سيوفر بيئة عمل متطورة وإمكانات تنظيمية وفنية تسهم في رفع كفاءة أداء المنظمة وتمكينها من الاضطلاع بمهامها بصورة أكثر فاعلية ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشاد بالجهود التي يبذلها المغرب في دعم المنظمة مثمنا مبادرته تحمل تكاليف إنشاء المقر الجديد ما يعكس التزامها بدعم المؤسسات العربية المشتركة وتهيئة المقومات اللازمة لتعزيز دورها وتحقيق أهدافها.

وجدد حرص دولة الكويت على مواصلة دعم أنشطة المنظمة والمشاركة الفاعلة في برامجها ومبادراتها مؤكدا أهمية توحيد الجهود العربية وتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات الوطنية لتعزيز سلامة وكفاءة منظومة الطيران المدني في الدول العربية.

يذكر أن المنظمة العربية للطيران المدني تتخذ من العاصمة المغربية الرباط مقرا لها وتضطلع بدور في تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء وتطوير قطاع الطيران المدني العربي.