دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة اعتداءات ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالرياض

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية اليوم الجمعة عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات السافرة التي شنتها ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة امس الخميس.

وأكدت (الخارجية) في بيان أن تلك الاعتداءات التي استهدفت مرافق المطار وطائرة تابعة للخطوط السعودية وأسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين السعوديين وإصابة مقيمين من جنسيات مختلفة فضلا عن وقوع أضرار مادية تشكل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشددت على رفض دولة الكويت القاطع لهذه الاعتداءات الجبانة وتكرارها لما تشكله من تهديد مباشر لأمن المنطقة وسلامة المدنيين والأعيان المدنية والملاحة الجوية مؤكدة ضرورة الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال العدائية.

وقالت إنها إذ تجدد تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها فإنها تؤكد أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

‏كما أعربت عن خالص تعازي دولة الكويت وصادق مواساتها للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا ولأسر الشهداء مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.