رئيس الأركان العامة للجيش يبحث مع مستشار الدفاع الأول البريطاني سبل تعزيز التعاون العسكري

رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان مع مستشار الدفاع الأول لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى المملكة المتحدة الفريق الركن بحري ادوارد غراهام الجرين

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان اليوم الجمعة مع مستشار الدفاع الأول لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى المملكة المتحدة الفريق الركن بحري ادوارد غراهام الجرين أوجه التعاون العسكري بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي إن ذلك جاء خلال استقبال الفريق الشريعان بمقر رئاسة الأركان مستشار الدفاع البريطاني والوفد المرافق له حيث جرت مناقشة أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل مبارك الصباح وسفير المملكة المتحدة الصديقة لدى البلاد قدسي رشيد وعدد من كبار الضباط القادة من الجانبين.