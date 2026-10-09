وزيرة الأشغال: مواصلة الجولات لمتابعة صيانة الطرق وضمان إنجازها وفق المواصفات والبرنامج الزمني

وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان خلال تفقدها أعمال الصيانة الجارية

أكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم الجمعة مواصلة الجولات الميدانية على مواقع صيانة الطرق في مختلف المحافظات لمتابعة سير الأعمال والتأكد من تنفيذها وانجازها وفق المواصفات المعتمدة والبرنامج الزمني المحدد.

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب تفقدها أعمال الصيانة الجارية في منطقة النعيم بمحافظة الجهراء استكمالا لجولاتها الميدانية التي شملت أخيرا أعمال فرش طبقة الأسفلت في منطقة الفنيطيس بمحافظة مبارك الكبير حيث اطلعت على سير العمل ومراحل التنفيذ.

وقالت الوزير المشعان إن أعمال الصيانة في منطقة النعيم تأتي ضمن خطة الوزارة لصيانة الطرق في مختلف مناطق البلاد بما يسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز سلامة مستخدميها.

وأكدت أن الفرق الهندسية تواصل متابعة الأعمال ميدانيا في جميع المواقع حتى إنجازها مضيفة أن “المتابعة الميدانية مستمرة في كل المحافظات وجودة التنفيذ والالتزام بالمواعيد معياران لا تنازل عنهما”.