وزيرة الشؤون تطلع على خدمات المراكز والمرافق الاجتماعية في مملكة البحرين

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة خلال جولة ميدانية برفقة وزير التنمية الاجتماعية البحريني أسامة العلوي

قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة برفقة وزير التنمية الاجتماعية البحريني أسامة العلوي اليوم الخميس بجولة ميدانية شملت عددا من المراكز والمرافق الاجتماعية للاطلاع على الخدمات والبرامج المقدمة لمختلف الفئات المستفيدة.

وشملت الجولة زيارة مركز مبارك جاسم كانو الاجتماعي الشامل ومجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية حيث اطلعت الوزيرة الحويلة على أبرز الخدمات والمبادرات الهادفة إلى دعم وتمكين الفئات المستفيدة وتعزيز مشاركتها المجتمعية.

كما زارت الوزيرة الحويلة مجمع الحماية والرعاية الاجتماعية الذي يضم مركز حماية الطفل ودار إيداع الأطفال للبنين ودار إيداع الأطفال للبنات ودار الكرامة ودار الأمان حيث اطلعت على مرافق المجمع وآليات العمل والخدمات الاجتماعية والنفسية والإيوائية المقدمة للفئات المستفيدة.

وتضمنت الزيارة الاطلاع على خدمات دار الأمان المخصصة للمتعرضات للعنف الأسري وأطفالهن القصر والبرامج الهادفة إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة لهن.

وأكدت الحويلة أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين دولة الكويت ومملكة البحرين والاستفادة من الممارسات الناجحة في تطوير منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية بما يعزز التعاون الخليجي ويسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأسر والفئات المستفيدة.