إشادة خليجية بتجربة “زين الكويت” في تحويل الشراكات المُجتمعية إلى أثرٍ مُستدام

الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة والسيد جاسم البديوي يُقدّمان تكريم زين إلى وليد الخشتي

رسّخت زين الكويت مكانتها كنموذج رائد في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية على مستوى المنطقة، بعدما حصدت تكريماً خليجياً جديداً تقديراً لدورها في تحويل الشراكات المجتمعية طويلة الأمد إلى أثرٍ تنموي مستدام، وذلك خلال حفل تكريم المشاريع والشخصيات الرائدة في مجالات الخدمة المدنية والعمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي استضافته العاصمة البحرينية المنامة.

جاء هذا التقدير الإقليمي الرفيع على هامش الاجتماع الثاني عشر للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، ووزير الشؤون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، وسفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين جاسم الناجم، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، ورئيس فريق الغوص الكويتي وليد الفاضل، إلى جانب وزراء الخدمة المدنية والعمل والشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون وعدد من القياديين والمسؤولين.

حازت زين هذا التكريم عن مشروع “الشراكة الاستراتيجية لحماية وتأهيل البيئة البحرية بين زين الكويت وفريق الغوص الكويتي”، الذي تم اختياره ضمن المشاريع الرائدة في مجال العمل الاجتماعي على مستوى القطاع الخاص الخليجي، في اعتراف إقليمي بنجاح إحدى أطول الشراكات المجتمعية والبيئية في الكويت والمنطقة.

يعكس هذا الاختيار قيمة نموذج الشراكة الذي جمع على مدى عقود بين إمكانات القطاع الخاص وخبرات العمل التطوعي البيئي المتخصص، ليسهم في حماية البيئة البحرية الكويتية وصون مواردها الطبيعية، ويقدم مثالا عمليا على قدرة التعاون المؤسسي على تحقيق نتائج مستدامة تتجاوز الأثر الآني للمبادرات التقليدية.

يمُثّل هذا التكريم تتويجاً لمسيرة تعاون ممتدة لأكثر من 28 عاماً بين زين وفريق الغوص الكويتي، وهي شراكة تحولت خلالها جهود حماية البيئة البحرية من مبادرات ميدانية متفرقة إلى منظومة عمل مؤسسية متكاملة تجمع بين العمل التطوعي المتخصص والتوعية المجتمعية وتمكين الشباب والدعم التشغيلي والميداني المستمر.

ويؤكّد التقدير الخليجي أن الدور الذي يؤديه القطاع الخاص لم يعد يقتصر على تقديم الدعم والرعاية، بل بات شريكاً أساسياً في قيادة مسارات التنمية المستدامة، من خلال توظيف خبراته وقدراته المؤسسية ومنصاته الإعلامية والتوعوية لتعزيز نمو المبادرات المتخصصة وتوسيع نطاق تأثيرها المجتمعي والبيئي.

يُجسّد هذا الإنجاز رؤية زين في بناء شراكات استراتيجية طويلة المدى ترتكز على الاستدامة وقياس الأثر، وتؤمن بأن الاستثمار الحقيقي في المجتمع يتحقق عبر المبادرات القادرة على إحداث تغيير مستمر ومستدام ينعكس إيجابا على الإنسان والبيئة والأجيال القادمة.

د. أمثال الحويلة تتوسط السفير جاسم الناجم وقيادات الوزارة ووليد الخشتي ووليد الفاضل

ويأتي هذا التكريم امتداداً لسجل زين في نيل التقدير على مستوى دول مجلس التعاون عن مبادراتها المجتمعية، إذ سبق أن تم تكريم الشركة في الدوحة عام 2024 عن حملتها الرمضانية السنوية “زين الشهور”، التي اختيرت ضمن المشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي على مستوى القطاع الخاص الكويتي، وذلك خلال الاحتفال التكريمي الثالث عشر للمشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي، الذي أُقيم على هامش الاجتماع العاشر للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتتعامل زين مع المسؤولية المجتمعية كجزء أصيل من نهجها المؤسسي، من خلال شراكات ومبادرات مستدامة تتجاوز الأثر الآني لتصنع قيمة طويلة الأمد للمجتمع والبيئة، وتدعم الأولويات الوطنية في الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية وتمكين الأجيال القادمة.

وتمتد الشراكة الاستراتيجية بين زين وفريق الغوص الكويتي لأكثر من 28 عاماً، دعمت خلالها الشركة عمليات الفريق بتوفير أربعة قوارب مجهزة بالكامل، كان أحدثها في عام 2023، وأسهمت هذه الشراكة في تنفيذ مئات المهام البيئية ورفع آلاف الأطنان من المخلفات الضارة وحماية عشرات الآلاف من الكائنات البحرية.

وتشمل العمليات التي ينفذها الفريق على مدار العام تثبيت وصيانة المرابط البحرية الصديقة للبيئة حول مناطق الشعاب المرجانية، ومراقبة صحة الشعاب ورفع التقارير للجهات المعنية، وتنظيف الجزر والشواطئ، ورفع شباك الصيد والمخلفات والأنقاض، وحماية القيعان والممرات الملاحية من التلوث، إلى جانب توثيق البيئة البحرية الكويتية للأغراض العلمية والتوعوية.

ولا يقتصر أثر الشراكة على العمليات البحرية، إذ توظف زين قنواتها الإعلامية والرقمية وشبكة شركائها في نشر رسائل التوعية البيئية وإبراز جهود المتطوعين وتشجيع الشباب على المشاركة، إلى جانب إشراك الطلبة والناشئة والمتطوعين في المبادرات الميدانية، بما يسهم في ترسيخ قيم المسؤولية البيئية والعمل الجماعي والاستدامة منذ سن مبكرة.

كما يعكس المشروع تكامل العمل التطوعي مع الابتكار، إذ وظفت زين حلولاً تكنولوجية في جهودها البيئية، من بينها روبوت تنظيف الشواطئ BeBot، الذي يقوم بتمشيط الرمال والتقاط النفايات المدفونة وجمع الأعشاب البحرية وتسوية مساحات الشاطئ، ويعمل بالطاقة الكهربائية عبر الألواح الشمسية، بما يدعم كفاءة عمليات التنظيف ويحد من أثرها البيئي.

وتأتي هذه الجهود امتداداً لرؤية زين التي تربط النمو المؤسسي بالأثر الإيجابي طويل الأمد على المجتمع والبيئة، وتضع حماية البيئة، وتمكين الشباب، ودعم الشراكات المحلية، وخفض البصمة الكربونية ضمن أولوياتها، بما ينسجم مع طموح الشركة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050 وغايتها المؤسسية “تواصل دائم. حياة أجمل.”