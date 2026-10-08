الإحصاء: ارتفاع التضخم محليا 2.19% نهاية يوليو الماضي على أساس سنوي

مدينة الكويت

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء ارتفاعا في الأرقام القياسية للمستهلكين (التضخم) على المستوى المحلي بنسبة 19ر2 في المئة بنهاية شهر يوليو الماضي على أساس سنوي.

وقالت (الإحصاء) في بيانات خصت بها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في شهر يوليو الماضي بنسبة 21ر0 في المئة عن مستوياته في يونيو الماضي.

وعزت ارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى الزيادة في أسعار المجموعات الرئيسة المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والصحة والكساء والملبوسات والتعليم والسلع والخدمات المتنوعة.

وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في يوليو الماضي بنسبة 08ر6 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام 2025 في حين استقر مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ).

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الكساء والملبوسات) ارتفع بنسبة 55ر0 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة خدمات (المسكن) بنسبة 16ر0 في المئة وكذلك في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة) بنسبة 19ر0 في المئة.

ولفتت إلى أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 03ر1 في المئة كما شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا في يوليو الماضي بنسبة 54ر5 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2025.

وذكرت أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت أيضا بنسبة 03ر1 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيهية والثقافية) بنسبة 98ر0 في المئة إضافة إلى أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 02ر1 في المئة.

وأشارت (الإحصاء) إلى ارتفاع أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) على أساس سنوي في يوليو الماضي بنسبة 22ر0 في المئة فيما قفزت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) بنسبة 21ر4 في المئة.

وعلى أساس شهري أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاعا في أسعار (الأغذية والمشروبات) بنسبة 14ر0 في المئة يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو الذي سبقه مبينة أن معدل التضخم في الكويت باستثناء مجموعة (الأغذية والمشروبات) ارتفع بنسبة 28ر1 في المئة على أساس سنوي في يوليو الماضي.