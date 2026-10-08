سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)

ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF).

وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات المتعلقة بمعالجة ملاحظات مجموعة العمل المالي ومتابعة تنفيذ المتطلبات ذات الصلة إلى جانب بحث آليات توحيد الجهود الوطنية وتسريع وتيرة الإنجاز وفق الأطر الزمنية المحددة بما يجسد حرص دولة الكويت على استيفاء المعايير الدولية وتعزيز كفاءة منظومتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حضر الاجتماع وزير العدل ناصر يوسف السميط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة عبدالعزيز ناصر المرزوق ووزير المالية الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي والمستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور باسل حمود مالك الصباح ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ومحافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون وعدد من ممثلي الجهات المعنية المختصة.