الأرصاد الجوية: طقس مستقر وحار نهارا ومائل للحرارة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

طقس مستقر وحار نهارا ومائل للحرارة ليلا

توقعت ادارة الارصاد الجوية استقرار الاحوال الجوية في البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع وتكون الحرارة في معدلاتها الطبيعية مع رياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ويكون الطقس حارا خلال ساعات النهار ومائلا للحرارة الى معتدل ليلا.

وأشار مدير الادارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس الى تحسن الاحوال الجوية لوقوع البلاد تحت تأثيرامتداد منخفض الهندي الموسمي الذي ينحسر تدريجيا ليسمح بامتداد مرتفع جوي من ناحية الشمال الغربي وتظهر بعض السحب المتفرقة.

واضاف العلي ان الطقس نهار اليوم الخميس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 الى 28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية اما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فما بين 40 و42 درجة مئوية وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج من 1 حتى 3 أقدام.

واوضح ان الطقس ليلا مائل للحرارة إلى معتدل والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 6 الى 26 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية بينما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 24 و26 درجة وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج من 1 حتى 3 أقدام.

وذكر ان الطقس نهار غد الجمعة حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة من 10 الى 30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة مبينا ان درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 41 و43 درجة وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج من 1 حتى 4 أقدام.

وافاد بأن الطقس ليل الجمعة مائل للحرارة إلى معتدل وغائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 الى 28 كيلومترا في الساعة بينما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 24 و26 درجة وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج من 1 حتى 3 أقدام.

وذكر أن الطقس يوم السبت سيكون في النهار حارا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 الى 32 كيلومترا في الساعة اما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فما بين 40 و42 درجة وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج من 1 حتى 4 أقدام.

وتوقع العلي أن يكون الطقس ليل السبت مائلا للحرارة إلى معتدل وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 الى 28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة الصغرى ما بين 24 و26 درجة مئوية وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج من 1 حتى 3 أقدام.