وزيرة الأشغال: رفع مستوى الجاهزية والتنسيق لضمان سرعة التعامل مع تجمعات المياه والحالات الطارئة في موسم الأمطار

وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان تترأس اجتماع لجنة تداعيات الأمطار والسيول لرفع الجاهزية لموسم الأمطار

أكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم الخميس أهمية رفع مستوى الجاهزية والمتابعة والتنسيق بين الجهات ذات الصلة بما يضمن سرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار والحالات الطارئة.

وشددت الوزيرة المشعان خلال ترؤسها اجتماع لجنة تداعيات الأمطار والسيول بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية للاطلاع على استعدادات الجهات المعنية لموسم الأمطار على ضرورة استمرار التنسيق بين تلك الجهات وسرعة الاستجابة لأي مستجدات خلال الحالات المطرية.

واستعرض الاجتماع استعدادات الجهات المشاركة وخطط العمل خلال موسم الأمطار إلى جانب جاهزية الفرق الميدانية والمعدات والآليات في مختلف المواقع.

كما استعرض التوقعات المناخية للفترة المقبلة والتي تشير إلى أن كميات الأمطار المتوقعة خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر قد تكون أعلى من المعدلات المعتادة ما يستدعي رفع مستوى الاستعداد والجاهزية لدى الجهات المعنية.

واطلعت المشعان على أعمال تنظيف فتحات وشبكات تصريف مياه الأمطار واستعدادات محطات الضخ والإجراءات المتبعة للتعامل مع المواقع التي قد تشهد تجمعات للمياه.

وناقش الاجتماع مهام الجهات المشاركة وآلية التنسيق فيما بينها إلى جانب خطط الطوارئ والإجراءات المتبعة للتعامل مع تداعيات الأمطار والسيول.