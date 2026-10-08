وزارتا الخارجية الكويتية والإسبانية تعقدان الجولة السادسة من المشاورات السياسية

نائب وزير الخارجية السفير حمد المشعان ووزير الشؤون الخارجية الإسباني دييغو مارتينيز بليو

عقدت وزارتا الخارجية الكويتية والإسبانية أعمال الجولة السادسة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية دولة الكويت ومملكة إسبانيا في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقالت (الخارجية) الكويتية في بيان اليوم الخميس إن نائب وزير الخارجية السفير حمد المشعان ترأس الجانب الكويتي فيما ترأس الجانب الإسباني وزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بليو.

وأوضح البيان‏ أن المشاورات تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطويرها في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

‏وأكد الجانبان وفق البيان أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك وتبادل وجهات النظر حيال مختلف القضايا بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.