السفير الهاجري يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا للبلاد لرئيس المراسم بـ”الخارجية” اليابانية

سفير دولة الكويت لدى اليابان د. محمد الهاجري يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت

قدم سفير دولة الكويت لدى اليابان الدكتور محمد الهاجري أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لدى اليابان وذلك خلال لقائه يوم أمس الأربعاء رئيس المراسم بوزارة الخارجية اليابانية السفير كييتشي هارا في مقر الوزارة بالعاصمة طوكيو.

وقالت السفارة الكويتية لدى اليابان في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن السفير الهاجري أكد خلال اللقاء عمق العلاقات الكويتية – اليابانية.

ولفت الهاجري إلى أن العام الجاري يصادف الذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي شهدت نقلة نوعية بارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال الزيارة التاريخية لسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله إلى اليابان في مايو 2025.

كما أشار إلى الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح إلى اليابان في أغسطس الماضي وما نتج عنها من أهداف واضحة لتعزيز التعاون الثنائي مؤكدا حرصه على مواصلة العمل مع الجانب الياباني لترجمة هذه التوجهات إلى خطوات عملية في مختلف المجالات.

ومن جانبه رحب السفير هارا بالسفير الهاجري مشيدا بخبرته الدبلوماسية ومؤكدا أن الكويت تمثل بالنسبة لليابان شريكا موثوقا وصديقا وليس فقط موردا رئيسيا للطاقة.

ونقل البيان عن السفير هارا تطلعه إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة وتيرة الزيارات والاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين.