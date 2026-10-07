الجناح الكويتي في “صنع في الخليج”.. صورة حية لتنوع الصناعة الوطنية

جناح دولة الكويت في معرض «صنع في الخليج» يستعرض منتجات 14 مصنعا كويتيا

بين أجنحة معرض “صنع في الخليج” في مملكة البحرين يلفت الجناح الكويتي الأنظار بتنوع منتجاته وتعدد القطاعات التي تمثلها المصانع الوطنية المشاركة ليقدم صورة حية عن تطور الصناعة الكويتية وما تزخر به من منتجات تحمل هوية وطنية وتتطلع إلى أسواق أوسع.

وعلى امتداد الجناح تتوزع منتجات 14 مصنعا كويتيا تمثل أنشطة وقطاعات صناعية متنوعة في مشهد يعكس تعدد مجالات الإنتاج المحلي وتنوع الصناعات التي تشكل جزءا من المنظومة الصناعية في دولة الكويت.

وتتجاور المنتجات المعروضة لتمنح الزائر فرصة للتعرف عن قرب على نماذج من الصناعة الكويتية وما تتميز به من جودة وتنوع وقدرة على تلبية احتياجات الأسواق فيما تتحول مساحة العرض إلى منصة للتعريف بالمنتج الوطني وإبراز إمكاناته أمام الزوار والمستثمرين والمتخصصين وممثلي القطاع الخاص.

ولا تقتصر حركة الجناح على استعراض المنتجات فحسب إذ تشهد أروقته لقاءات ونقاشات مباشرة بين ممثلي المصانع الكويتية والزوار والمشاركين في المنتدى لبحث فرص التعاون والشراكات التجارية والصناعية وسبل الوصول إلى أسواق جديدة بما يعزز حضور المنتج الكويتي خليجيا وإقليميا.