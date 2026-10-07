بنك برقان ينال شهادة “المعيار الذهبي” من جمعية علاقات المستثمرين “ميرا” في دورتها الأولى لعام 2026

مدير أول – الحلول الاستراتيجية والاستدامة وعلاقات المستثمرين في بنك برقان حمد البدر

حصل بنك برقان ش.م.ك.ع. على شهادة “المعيار الذهبي” لعام 2026 من جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط “ميرا” (MEIRA)، تقديراً لالتزامه المستمر بتطبيق معايير عالية في مجال علاقات المستثمرين، وتعزيز الشفافية والتواصل الفعّال مع المستثمرين.

وأطلقت جمعية “ميرا” شهادة “المعيار الذهبي” للمرة الأولى في عام 2026 بهدف تكريم التميّز في ممارسات علاقات المستثمرين والتواصل الفعّال بين الشركات المدرجة والمستثمرين. وتوفر الشهادة تقييماً مستقلاً لبرامج علاقات المستثمرين لدى الشركات المشاركة، ضمن مبادرة جديدة من الجمعية تهدف إلى تسليط الضوء على الممارسات المتميزة في هذا المجال وتشجيع تبنيها على مستوى المنطقة.

ويأتي حصول بنك برقان على هذه الشهادة لتركيزه المستمر على تطوير إدارة علاقات المستثمرين وترسيخ نهج قائم على الشفافية والاستمرارية والتواصل البنّاء مع المساهمين والمستثمرين والمحلّلين. وينظر البنك إلى علاقات المستثمرين باعتبارها قناة تواصل ثنائية الاتجاه، تقوم من جهة على توفير معلومات واضحة وفي الوقت المناسب وذات صلة حول أداء البنك واستراتيجيته وأولوياته، ومن جهة أخرى على الاستماع إلى آراء مجتمع المستثمرين وفهم احتياجاته من المعلومات.

ويدعم البنك هذا التوجه من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لعلاقات المستثمرين، والذي يوفر أدوات متطورة تتيح للمساهمين والمستثمرين والمحللين سهولة الوصول إلى النتائج المالية والعروض التقديمية للمستثمرين والتقارير السنوية والإفصاحات التنظيمية وغيرها من المعلومات الرئيسية. كما أطلق البنك خلال العام الماضي تطبيقاً مخصصاً لعلاقات المستثمرين على الهواتف الذكية، إلى جانب مجموعة من الموارد الرقمية الأخرى، بما يسهم في تعزيز الوصول إلى المعلومات ذات الصلة وفي الوقت المناسب، ودعم التواصل الفعّال مع مجتمع المستثمرين.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد/ خالد الزومان، رئيس المدراء الماليين في بنك برقان: “تمثل شهادة “المعيار الذهبي” من “ميرا” تقديراً مهماً للتقدّم الذي أحرزناه في مواصلة تطوير ممارسات علاقات المستثمرين في بنك برقان. ونحن نؤمن بأن علاقات المستثمرين الفعّالة تقوم على الشفافية والاستمرارية والتواصل الحقيقي. ويعزز هذا التكريم التزامنا بتزويد مساهمينا ومستثمرينا ومحللينا بمعلومات واضحة وذات صلة وفي الوقت المناسب، مع الحرص في الوقت ذاته على أن تبقى آراؤهم وملاحظاتهم جزءاً أساسياً من حوارنا المستمر مع السوق”.

وأضاف الزومان: “وتكتسب هذه الشهادة أهمية خاصة باعتبارها النسخة الأولى من شهادة “المعيار الذهبي” التي تطلقها “ميرا”، إذ تعكس الأهمية التي نوليها لجودة إفصاحاتنا واتصالاتنا، كما تؤكد التزامنا المستمر بتطوير وظيفة علاقات المستثمرين بما يواكب احتياجات مجتمع الاستثمار المتغيرة”.

من جانبه، قال السيد/ حمد البدر، مدير أول – الحلول الاستراتيجية والاستدامة وعلاقات المستثمرين في بنك برقان: “تؤدّي علاقات المستثمرين دوراً مهماً في الربط بين الأداء المالي والأولويات الاستراتيجية لبنك برقان من جهة، واحتياجات مجتمع المستثمرين من المعلومات من جهة أخرى. وتؤكد شهادة “المعيار الذهبي” من “ميرا” أهمية الحفاظ على نهج منضبط وشفاف ومتسق في إدارة هذا الحوار، كما تعكس الجهود المشتركة التي تبذلها مختلف قطاعات البنك لضمان إيصال معلوماتنا المالية والمؤسسية بوضوح وفعالية”.

وأضاف البدر: “ننظر إلى علاقات المستثمرين باعتبارها قناة تواصل ثنائية الاتجاه. فإلى جانب مسؤوليتنا عن التواصل بشفافية حول أداء بنك برقان واستراتيجيته وتطلعاته المستقبلية، من المهم بالقدر ذاته أن نفهم وجهات نظر المستثمرين والمحللين والتطورات الأوسع في بيئة السوق. وتساعدنا الرؤى التي نحصل عليها من خلال هذا التواصل على مواصلة تطوير أسلوبنا في الاتصال وتعزيز علاقتنا مع السوق”.

ويواصل بنك برقان التزامه بتطوير ممارسات علاقات المستثمرين والحفاظ على مستويات عالية من الشفافية والإفصاح والتواصل. ومع استمرار تطور توقعات مجتمع الاستثمار، سيواصل البنك تعزيز قنوات الاتصال وتوفير معلومات واضحة وسهلة الوصول وذات صلة للمساهمين والمستثمرين والمحللين، بما يدعم حواراً بنّاءً وقائماً على المعرفة مع السوق.

لمزيد من المعلومات والاستفسارات المتعلقة بعلاقات المستثمرين، يمكن للمساهمين والمستثمرين والمحللين زيارة قسمي علاقات المستثمرين والاستدامة على الموقع الإلكتروني لبنك برقان عبر www.burgan.com. كما يمكن تحميل تطبيق بنك برقان لعلاقات المستثمرين، والمتوفر عبر متجر Apple App Store وGoogle Play، للاطلاع بسهولة على أحدث المعلومات والمواد المتعلقة بعلاقات المستثمرين. وللاستفسارات المباشرة، يرجى التواصل مع فريق علاقات المستثمرين عبر البريد الإلكتروني: ir@burgan.com.