فتح التسجيل لوسائل الإعلام لتغطية قرعة كأس السوبر السعودي في الكويت

كأس السوبر السعودي

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس السوبر السعودي في الكويت فتح باب التسجيل والاعتماد لوسائل الإعلام الكويتية والدولية الراغبة في تغطية حفل قرعة البطولة، المقرر إقامته يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026.

وأوضحت اللجنة أن فترة التسجيل تستمر حتى يوم الأحد 11 أكتوبر 2026، ودعت وسائل الإعلام الكويتية والدولية الراغبة في تغطية حفل إجراء القرعة إلى تقديم طلبات الاعتماد عبر المنصة المخصصة لذلك من خلال الرابط التالي: https://www.saudisupercupkuwait.com/ .

وتشهد قرعة كأس السوبر السعودي مشاركة أربعة أندية هي: النصر، الخلود، الأهلي، والقادسية، حيث ستحدد القرعة مواجهات الدور نصف النهائي من المسابقة التي تستضيفها الكويت خلال ديسمبر المقبل.

وأكدت اللجنة ضرورة استكمال بيانات التسجيل خلال الفترة المحددة، مشيرة إلى أن طلبات الاعتماد ستخضع للمراجعة وفق الإجراءات والتنظيمات المعتمدة، وسيتم التواصل مع الجهات والإعلاميين لتزويدهم بالتفاصيل التنظيمية الخاصة بالفعالية.

وأوضحت اللجنة أن تسجيل الإعلاميين السعوديين سيكون متاحاً عبر منصة MySAFF الإلكترونية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم للجهات الإعلامية المعتمدة، وتخضع كافة الطلبات للتدقيق والموافقة بحسب اللوائح والتنظيمات المعتمدة.