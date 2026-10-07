وزيرة الأشغال: مكتب التفتيش والتدقيق بالوزارة ركيزة أساسية لتعزيز الرقابة الداخلية وضمان سلامة الإجراءات

وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان تكرّم موظفي مكتب التفتيش والتدقيق بحضور مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة والتدقيق ورئيس مكتب التفتيش والتدقيق بالتكليف المهندسة هبة الباقر

أكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان أن مكتب التفتيش والتدقيق بالوزارة ركيزة أساسية في تعزيز الرقابة الداخلية وضمان سلامة الإجراءات لافتة إلى أن إعداد ميثاق عمله بالتنسيق مع (نزاهة) يجسد التزام الوزارة بمبادئ النزاهة والشفافية.

جاء ذلك في تصريح صحفي للمشعان اليوم الأربعاء عقب قيامها بتكريم موظفي مكتب التفتيش والتدقيق بحضور مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة والتدقيق ورئيس مكتب التفتيش والتدقيق بالتكليف المهندسة هبة الباقر وذلك تقديرا لجهودهم المتميزة خلال الفترة الماضية.

وقالت المشعان إن تكريم الكفاءات الوطنية يمثل دعما مستمرا للعطاء والتميز وحافزا للكوادر على مواصلة الإنجاز والإسهام في تطوير منظومة العمل.

وأشارت إلى أن التكريم يأتي تثمينا لما قدمه موظفو المكتب في إطار مهامه واختصاصاته ولدورهم في تنفيذ أعمال الخطة الصيفية ومتابعتها بما عكس التزامهم وحرصهم على أداء الأعمال بكفاءة وجودة.

وتسلمت المشعان خلال التكريم نسخة من أبرز إنجازات المكتب وميثاق عمله الذي أعد بالتنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بما يرسخ منهجية العمل المؤسسي.