وزيرة الشؤون تؤكد أهمية تسريع خطوات التحول الرقمي وتطوير الخدمات والأنظمة الإلكترونية

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة خلال اجتماعها مع قياديي الوزارة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أهمية تسريع خطوات التحول الرقمي وتطوير الخدمات والأنظمة الإلكترونية بما يسهم في تبسيط الإجراءات واختصار وقت إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمراجعين.

وشددت الحويلة خلال اجتماعها مع قياديي الوزارة على ضرورة الاهتمام بالمراجعين وسرعة إنجاز معاملاتهم وتعزيز التعاون والتنسيق بين قطاعات الوزارة وتذليل المعوقات الإدارية التي تؤخر مصالح المستفيدين مع الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

ووجهت بعقد اجتماعات دورية مع القياديين لمتابعة سير العمل وتزويدها بإحصائيات وتقارير منتظمة توضح حجم الإنجاز والأعمال المنفذة إلى جانب تقديم خطط واستراتيجيات واضحة لكل قطاع مرتبطة بجداول زمنية محددة ومؤشرات قابلة للقياس.

ودعت القياديين إلى أهمية استشعار الأمانة والمسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد وأن يضعوا الله نصب أعينهم في عملهم مشيرة إلى “أن بابها مفتوح أمامهم لمعالجة أي عرقلة تواجه العمل وأنها مستعدة للعمل والتعاون معهم في أي إدارة أو قطاع بما يخدم مصلحة الوزارة والمراجعين”.