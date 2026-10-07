“بوبيان” يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة عادل الماجد والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والإدارة المالية والخزانة والإدارة القانونية في البنك عبدالسلام الصالح

يشارك بنك بوبيان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المقرر انعقادها في العاصمة التايلندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، بوفد رفيع المستوى يترأسه نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة عادل الماجد، ويضم الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والإدارة المالية والخزانة والإدارة القانونية في البنك عبدالسلام الصالح، وعدداً من قيادات البنك.

وتأتي هذه المشاركة تعزيزاً للحضور الدولي لبنك بوبيان، وتأكيداً لحرصه على الإسهام في الاجتماعات والمحافل الدولية المعنية بصياغة مستقبل القطاع المالي والمصرفي، مستنداً إلى مكانته العالمية المترسخة في مجالات التميز والابتكار والتحول الرقمي، إلى جانب خبراته في الصيرفة الإسلامية. كما تتيح المشاركة إبراز مسيرة البنك في تحقيق النمو وتطوير نموذج أعماله بما يواكب التحولات التي يشهدها القطاع المالي العالمي.

وتتيح الاجتماعات فرصة لاستعراض رؤية “بوبيان” الاستباقية لمستقبل العمل المصرفي، وتسليط الضوء على مسيرته نحو التحول إلى مؤسسة مصرفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يعيد تشكيل نموذج الأعمال وتجربة العملاء، ويرفع كفاءة العمليات ويدعم فرص النمو. وفي الوقت نفسه، تتيح المشاركة الاطلاع على التوجهات الاقتصادية والمالية العالمية والاستفادة منها في تطوير خطط تعزز قدرة البنك على مواكبة المتغيرات والاستعداد للمرحلة المقبلة.

وعلى هامش الاجتماعات، سيجري وفد “بوبيان” عدداً من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين وقيادات المؤسسات المالية والبنوك العالمية، لبحث آفاق التعاون وتبادل الرؤى حول التطورات الاقتصادية والمالية والقضايا المؤثرة في مستقبل الصناعة المصرفية، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير حلول وممارسات مصرفية أكثر كفاءة، ويعزز قدرة البنك على تقديم قيمة مستدامة لعملائه ومساهميه والاقتصاد الوطني.

كما سيسلط الوفد الضوء على ما حققه القطاع المصرفي الكويتي من تطور في الكفاءة والمرونة والابتكار، وقدرته على مواكبة التحولات العالمية وتقديم نموذج مصرفي متطور يجمع بين الأسس الراسخة للصيرفة الإسلامية والحلول الرقمية الحديثة.

منصة للحوار الاقتصادي العالمي

وتمثل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي حدثاً اقتصادياً ومالياً عالمياً بارزاً، يجمع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وقيادات المؤسسات المالية والمصرفية وصنّاع القرار، لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجه النمو والاستقرار المالي، إلى جانب التحولات المتسارعة التي تشهدها الأسواق والقطاع المصرفي.

وتوفر الاجتماعات مساحة دولية لتبادل الرؤى حول السياسات المالية والاقتصادية، والاستفادة من الخبرات المتنوعة في التعامل مع المتغيرات، ودعم فرص النمو والاستقرار على المدى الطويل، بما يمنح المؤسسات المشاركة فهماً أوسع للاتجاهات التي تعيد تشكيل الاقتصاد والصناعة المصرفية عالمياً.

تعزيز التواصل الدولي

ويتضمن برنامج وفد “بوبيان” حضور حفل استقبال البنوك الكويتية الذي ينظمه اتحاد مصارف الكويت على هامش الاجتماعات، بمشاركة قيادات البنوك الكويتية ونخبة من مسؤولي المؤسسات المالية والبنوك العالمية والبنوك المركزية وصنّاع القرار. إلى جانب حضور حفل العشاء الذي تقيمه سفارة دولة الكويت لدى مملكة تايلند على شرف الوفد الكويتي المشارك، بما يعزز التواصل بين ممثلي القطاع المصرفي الكويتي والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، ويفتح آفاقاً أوسع لبناء العلاقات واستكشاف فرص التعاون.