بنك الخليج يوسع شراكته مع GUST لتشمل رعاية نادي الإدارة

صورة جماعية لفريقي بنك الخليج و وGust

أعلن بنك الخليج عن توسيع نطاق شراكته الاستراتيجية مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) لتشمل نادي الإدارة إلى جانب نادي الهندسة، في خطوة تعكس التزامه المستمر بدعم الشباب الكويتي وتمكين الطلبة من تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل.

وبموجب هذه الشراكة، سيدعم بنك الخليج مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي ينظمها نادي الإدارة على مدار العام الأكاديمي، بما في ذلك الندوات وورش العمل والجلسات الحوارية والفعاليات التفاعلية التي تسهم في تنمية المهارات القيادية والإدارية والريادية لدى الطلبة، وتعريفهم بأحدث التوجهات في عالم الأعمال ومتطلبات سوق العمل.

وعقب توقيع اتفاقية الرعاية مع نادي الإدارة، قالت رئيسة التسويق في بنك الخليج، السيدة نجلاء العيسى: “يأتي هذا التعاون الجديد امتداداً للعلاقة الوثيقة التي تجمع بنك الخليج بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا منذ تأسيسها، حيث حرص البنك على دعم مسيرتها الأكاديمية والمشاركة في العديد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تمكين الطلبة وصقل مهاراتهم وتأهيلهم للمستقبل.”

كما تقدمت العيسى بالتهنئة إلى إدارة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) وطلابها بمناسبة تصدرها الجامعات الكويتية في تصنيف التايمز للتعليم العالي، وتصنيفها ضمن الفئة (451-500) عالمياً، في إنجاز يعكس جودة التعليم والبحث العلمي والتميز المؤسسي الذي تتمتع به الجامعة، ويؤكد مكانتها الأكاديمية المرموقة على المستوى العالمي.

وأضافت: “ينبع دعمنا المستمر لجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا من إيماننا الراسخ بأهمية الاستثمار في الشباب والكوادر الوطنية باعتبارهم المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد شجعنا النجاح الذي حققته شراكتنا مع نادي الهندسة على توسيع هذا التعاون ليشمل نادي الإدارة، بما يعزز دور بنك الخليج في إعداد جيل من القادة ورواد الأعمال والمهنيين المؤهلين للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ودعم رؤية الكويت المستقبلية.”

نجلاء العيسى توقع اتفاقية الرعاية مع رئيس نادي الإدارة سعد المطيري

وتندرج هذه الشراكة ضمن استراتيجيته في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، التي تركز على دعم التعليم والشباب وتعزيز ثقافة الابتكار والريادة، من خلال بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية الرائدة في الكويت، وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي بما يثري خبرات الطلبة ويعزز جاهزيتهم المهنية.

إلى جانب تعزيز جاهزية الطلبة لمسيرتهم المهنية، يحرص بنك الخليج على دعم الشباب في بناء الثقة والوعي المالي. فمن خلال دعمه لحملة دراية للتوعية المالية، يشجع البنك الطلبة على تبني عادات مالية سليمة، وفهم المنتجات والخدمات المصرفية، واتخاذ قرارات مالية مدروسة. كما تُكمّل هذه الجهود باقات حساب red للشباب وبطاقةplus red، والتي توفر حلولاً مصرفية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم وأنماط حياتهم، ومساعدتهم على اتخاذ خطواتهم الأولى نحو الاستقلال المالي بثقة.

ويواصل بنك الخليج، من خلال العديد من المبادرات والشراكات المجتمعية، وفي مقدمتها شراكته الممتدة لأكثر من 20 عاماً مع جمعية إنجاز الكويت، ترسيخ دوره كشريك رئيسي في دعم المنظومة التعليمية في الكويت، والمساهمة في إعداد جيل من القادة ورواد الأعمال القادرين على صناعة المستقبل والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة للدولة.

من جانبهم، أعرب أعضاء نادي الإدارة بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا عن تقديرهم لهذه الشراكة، مؤكدين أن دعم بنك الخليج سيسهم في إثراء تجربة الطلبة وتوسيع آفاقهم المهنية من خلال إتاحة فرص أكبر للتعلم والتواصل مع خبراء ومتخصصين في قطاع الأعمال والإدارة.

ويُعد نادي الإدارة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا أحد الأندية الطلابية الرائدة منذ تأسيسه عام 2013، حيث يهدف إلى تطوير وصقل المهارات الإدارية لدى الطلبة من خلال توفير فرص للتفاعل مع الخبراء والمتخصصين في مجالات الإدارة والأعمال، وبناء شبكة من العلاقات المهنية مع القيادات ورواد الأعمال، إلى جانب تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال داخل الحرم الجامعي.