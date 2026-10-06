الجامعة العربية المفتوحة – الكويت تحصد المركز الثاني عربيًا في الأمن السيبراني

حققت الجامعة العربية المفتوحة – دولة الكويت إنجازًا جديدًا في مجال التكنولوجيا والأمن السيبراني، بعد أن أحرزت الطالبة أيمن نديم، من كلية دراسات الحاسوب، المركز الثاني في مسار الأمن السيبراني – فئة الجامعات، ضمن منافسات الأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي، الذي أقيم في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية .ومثّلت الطالبة أيمن نديم الجامعة العربية المفتوحة ودولة الكويت في منافسات الأولمبياد، الذي شهد مشاركة عدد من الجامعات والطلبة من مختلف الدول العربية، حيث تمكنت من تحقيق المركز الثاني في منافسات الأمن السيبراني، في إنجاز يعكس المستوى المتميز الذي يتمتع به طلبة كلية دراسات الحاسوب وقدرتهم على المنافسة في المحافل التقنية العربية.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا لاهتمام الجامعة العربية المفتوحة بتطوير مهارات طلبتها في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات والفعاليات العلمية التي تسهم في صقل قدراتهم الأكاديمية والعملية، وتعزز من جاهزيتهم لمتطلبات سوق العمل والتحولات الرقمية المتسارعة.

وبهذه المناسبة، أعرب عميد كلية دراسات الحاسوب الدكتور عيسى الحربي عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن حصول الطالبة على المركز الثاني عربيًا يمثل ثمرة للجهود التي تبذلها الكلية في دعم طلبتها وتحفيزهم على التميز والمشاركة في المسابقات المتخصصة.

وقال الدكتور عيسى الحربي إن هذا التتويج يمثل مصدر فخر للجامعة العربية المفتوحة وكلية دراسات الحاسوب، ويؤكد ما يمتلكه طلبة الجامعة من كفاءات وقدرات علمية وتقنية تؤهلهم للمنافسة وتحقيق مراكز متقدمة في المحافل العربية والدولية، مشيدًا في الوقت ذاته بالمستوى الذي قدمته الطالبة خلال المنافسات وبما أظهرته من مهارات وقدرات في مجال الأمن السيبراني.

كما تقدم الدكتور عيسى الحربي بخالص الشكر والتقدير إلى مدير الجامعة الدكتور صلاح الحمادي، ونائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي الدكتورة أفنان الخالدي، على دعمهما الدائم والمستمر لطلبة كلية دراسات الحاسوب، وحرصهما على تسخير كافة الإمكانات وتذليل الصعوبات أمام الطلبة، وتوفير البيئة الأكاديمية والمناخ المناسب للإبداع والابتكار والتميز.

وأكد أن هذا الدعم المؤسسي يشكل عاملًا أساسيًا في تمكين الطلبة من تطوير قدراتهم والمشاركة الفاعلة في المسابقات العلمية والتقنية، وتحقيق إنجازات تعكس مستوى التعليم والتدريب الذي تقدمه الجامعة.

ويعكس هذا الإنجاز حرص الجامعة العربية المفتوحة على الاستثمار في طاقات طلبتها، ودعم المواهب الشابة في التخصصات التقنية الحديثة، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي، وتمثيل دولة الكويت والجامعة بصورة مشرفة في المحافل الإقليمية والدولية.