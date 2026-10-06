سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير المؤسسات و”صنع في إيطاليا” بمناسبة زيارته للبلاد

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير المؤسسات و"صنع في إيطاليا" في جمهورية إيطاليا أدولفو أورسو

استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير النفط طارق سليمان الرومي اليوم وزير المؤسسات و(صنع في إيطاليا) في جمهورية إيطاليا الصديقة أدولفو أورسو والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين دولة الكويت والجمهورية الإيطالية الصديقة وسبل تعزيزها وتطويرها لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية ودعم قطاع الأعمال وتشجيع الابتكار بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

وأعرب وزير المؤسسات و(صنع في إيطاليا) خلال اللقاء عن خالص شكره لدولة الكويت ممثلة بشركة البترول الكويتية العالمية (Q8) على استجابتها لنداء الحكومة الإيطالية بوضع سقف لأسعار الوقود مما يعكس اهتمامها البالغ بالأوضاع الاقتصادية للأسر الإيطالية.

حضر المقابلة مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح.