دولة الكويت تدين وتستنكر استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة

علم الكويت

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لاستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي السافرة والمشينة تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقالت (الخارجية) في بيان لها اليوم الثلاثاء إن هذه الاعتداءات تشكل استفزازا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة وتماديا خطيرا في انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية فضلا عن الاعتداءات ضد العاصمة الرياض وعدد من مدن المملكة بالإضافة إلى استهداف المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية والسفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الأمر الذي يهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة البحرية.

وأكدت الخارجية رفض دولة الكويت القاطع لتكرار هذه الأعمال العدائية والجبانة لما تشكله من انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجددت دعم دولة الكويت للحكومة اليمنية الشرعية ولسيادة الجمهورية اليمنية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها مشيدة في هذا الصدد بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة الحثيثة منذ عام 2014 لدعم المساعي الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث وقيادتها تحالف دعم الشرعية في اليمن.

ودعت مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته وتنفيذ قراراته ذات الصلة لا سيما قراري 2216 و2817.

وجددت تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها مشددة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.