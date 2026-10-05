بنك برقان يشارك في حفل تخريج طالبات برنامج Academy X للعام الثاني على التوالي 

مدير أول – العلاقات الإعلامية والمسؤولية الاجتماعية في بنك برقان حصة حسين النجادة ومدير أول – الثقافة المؤسسية والارتباط الوظيفي في بنك برقان فاطمة أحمد والشريك المؤسس والمدير التنفيذي للعمليات في أكاديمية CODED هاشم بهبهاني

احتفل بنك برقان، بالتعاون مع أكاديمية CODED، بختام برنامج Academy X للسنة الثانية على التوالي، وذلك في إطار رعايته الاستراتيجية للبرنامج، والتي تأتي امتداداً لالتزامه بدعم الشباب وتمكين المرأة والاستثمار في تطوير المهارات المستقبلية. ويعكس البرنامج توجه بنك برقان في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة، وحرصه على دعم المبادرات التعليمية التي تساهم في تنمية الكفاءات الوطنية، بما يتماشى مع أهداف ورؤية الكويت 2035.

وشهدت نسخة 2026 من برنامج Academy X تقديم مسارين متخصصين في ريادة الأعمال التقنية والتسويق بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تجربة تعليمية تطبيقية أتاحت للمشاركات تطوير مهاراتهن في التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، والعمل على تحويل الأفكار إلى مشاريع وحلول عملية.

وبهذه المناسبة، قالت حصة حسين النجادة، مدير أول – العلاقات الإعلامية والمسؤولية الاجتماعية في بنك برقان: “تأتي رعايتنا الاستراتيجية لبرنامج Academy X للسنة الثانية على التوالي، انطلاقاً من إيماننا في بنك برقان بأهمية المسؤولية المجتمعية ودورنا في الاستثمار بالطاقات الشابة ودعم تمكين المرأة. وخلال عامي الرعاية، تخرّجت أكثر من 1000 طالبة من البرنامج، واكتسبن مهارات في مجالات ريادة الأعمال والبرمجة، إلى جانب الثقافة المصرفية تماشياً مع حملة “لنكن على دراية” التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف ودعم البنوك المحلية. ونحرص من خلال هذه المبادرات على تحقيق أثر مستدام يتماشى مع استراتيجية بنك برقان وأهداف ورؤية الكويت 2035. ونؤمن بأن هذه الطاقات الشابة تمثل جيل المستقبل، وأن ما تمتلكه من طموح وأفكار وقدرات يمكن أن تساهم في صناعة مستقبل مزدهر للكويت”.

فريق بنك برقان في صورة جماعية مع فريق كودد

ومن جانبها، قالت فاطمة أحمد، مدير أول – الثقافة المؤسسية والارتباط الوظيفي في بنك برقان: “يمثل التزام الطالبات وإصرارهن على إكمال البرنامج أحد أبرز عوامل نجاح هذه التجربة، حيث أتاحت لهن فرصة تطوير مهاراتهن وتطبيق ما تعلمنه ضمن تجربة عملية تساهم في تأهيلهن لسوق العمل وتعزيز جاهزيتهن للفرص المستقبلية. كما نتقدّم بالشكر إلى جميع الطالبات على جهودهن والتزامهن، وإلى أولياء الأمور على دعمهم وتشجيعهم لبناتهم، والذي كان له دور مهم في تمكينهن من الاستفادة من هذه التجربة التعليمية”.

بدوره، قال هاشم بهبهاني، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للعمليات في أكاديمية CODED: “شراكتنا مع بنك برقان تتصدّر قائمة أولوياتنا، ونحتفل اليوم بهذه الشراكة للعام الثاني على التوالي ضمن برنامج Academy X. كما يجمعنا مع بنك برقان إيمان راسخ بأن مستقبل الكويت التقني يُبنى بسواعد شبابها وفتياتها معاً. فالبرنامج يضع التقنية والذكاء الاصطناعي في يد الفتاة الكويتية أداة للابتكار وريادة الأعمال، ومن هنا يأتي التزامنا المشترك بتحويل هذا الإيمان إلى مشاريع تقنية حقيقية ومواهب وطنية جاهزة لسوق العمل. نقدّر في بنك برقان أنه شريك استراتيجي يرى في الاستثمار بالفتاة الكويتية استثماراً في الكويت نفسها. ونتوجه بالشكر له على دعمه المستمر، ونتطلع إلى أن يكون العام الثاني أوسع أثراً من الأول، وأن تستمر هذه الشراكة لسنوات قادمة”.

صورة جماعية للطالبات المشاركات في البرنامج واللواتي تم تكريم مشاريعهن

كما تضمن برنامج Academy X تعريف الطالبات بحملة “لنكن على دراية”، من خلال تسليط الضوء على أهداف الحملة ومحاورها الرئيسية، بما في ذلك تشجيع الادخار والتخطيط المالي من سن مبكرة، والتوعية بعمليات الاحتيال المالي وطرق تفاديها، وأهمية التعامل الآمن مع الخدمات والمنتجات المصرفية، بما يساهم في تعزيز الثقافة المالية والمصرفية لدى الجيل الشاب.

وفي ختام البرنامج، كرّم بنك برقان الفريق الفائز عن أفضل مشروع في “الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة” بجائزة مالية تقديراً للمشروع الذي قدمه الفريق وما تميّز به من توظيف مبتكر للمهارات والمعارف المكتسبة خلال البرنامج، بما يعكس روح الابتكار والعمل الجماعي وقدرة المشاركات على تحويل أفكارهن إلى مشاريع ذات أثر إيجابي. ويأتي هذا التكريم تأكيداً على حرص بنك برقان على تشجيع المواهب الشابة ودعم الابتكار، وتحفيز المشاركات على تطوير أفكارهن وتحويلها إلى حلول ومشاريع عملية.

صورة جماعية للطالبات المشاركات في البرنامج واللواتي تم تكريم مشاريعهن

وسيواصل بنك برقان دعمه للمبادرات والبرامج الهادفة إلى تطوير قدرات الشباب وتمكينهم وصقل مهاراتهم، تماشياً مع أهداف ورؤية الكويت 2035، وتعزيزاً لدوره في دعم بناء جيل قادر على المساهمة في مستقبل الكويت.