المجلس البلدي يوافق على تخصيص موقع لإنشاء مركز علاج التصلب اللويحي بمنطقة غرناطة

خلال جلسة المجلس البلدي

وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري على طلب وزارة الصحة تخصيص موقع لإنشاء مركز علاج التصلب اللويحي بمنطقة غرناطة بمساحة 20 ألف متر مربع.

واعتمد المجلس الموافقة النهائية على إعادة تنظيم جزء من القطعة رقم (1) ضمن الضاحية الدبلوماسية والبالغ مساحتها 6 آلاف متر مربع وفرزها وتوزيعها على ستة قسائم بمساحة ألف متر مربع للقسيمة الواحدة. ووافق المجلس على طلب وزارة الداخلية تعديل قرار المجلس البلدي الخاص بمقر الخيالة وهجانة الشرطة الكائن ضمن المنطقة الوسطى والذي تبلغ مساحته 75 ألف متر مربع لتكون مساحته بعد التوسعة 102 ألف متر مربع تقريبا بعد التوسعة.

كما وافق البلدي على تعديل المادتين الثانية والثامنة من القرار الوزاري (رقم 322 لسنة 2023) بشأن نظام تقسيم الأراضي المعدة للبناء كما على طلب وزارة الصحة تخصيص قسيمة في منطقة الشويخ الصناعية لتكون موقعا لخدمات مكافحة الحشرات والقوارض.

وقد وافق المجلس على طلب وزارة الاشغال العامة استحداث مدخل ومخرج لموقع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بمنطقة مقبرة الصليبخات اضافة للموافقة على توحيد رسوم الشهادات الإدارية للموظفين في كافة الجهات الحكومية.

ووافق المجلس على اقتراح السماح بترخيص بعض الأنشطة التجارية في المباني الحكومية وإضافة أنشطة تجارية في المستشفيات الحكومية ومنها الكافيهات والمأكولات الخفيفة ومراكز طباعة وتصوير مستندات وأجهزة الصراف الآلي ومحلات الزهور والحلويات.