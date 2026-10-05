بنك الخليج يعزز التزامه بتمكين المرأة خلال شهر التوعية بسرطان الثدي

بنك الخليج يضئ مبناه الرئيسي باللون الوردي

بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي، وفي إطار التزامه الراسخ بالمسؤولية المجتمعية ودوره الرائد في دعم القضايا الصحية وتعزيز رفاهية المجتمع، أطلق بنك الخليج حزمة من المبادرات التوعوية والعروض الحصرية المخصصة للعميلات، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر، ودعم الصحة الجسدية والنفسية للمرأة.

ويضع بنك الخليج تمكين المرأة في صميم أولوياته، فإلى جانب دعمه لمسيرة المرأة المهنية وتعزيز دورها القيادي، يؤمن البنك بأهمية مساعدة النساء على اتخاذ قرارات صحية مستنيرة، من خلال مبادرات شهر أكتوبر التي تجمع بين التوعية المجتمعية والعروض العملية التي تسهم في إتاحة خدمات الرعاية الصحية والرفاه بشكل أكبر للعميلات المؤهلات.

وتجسيداً لهذا الالتزام، أضاء بنك الخليج مبناه الرئيسي باللون الوردي تعبيراً عن تضامنه مع المصابات بسرطان الثدي وعائلاتهن. وتحمل هذه المبادرة رسالة واضحة تدعو النساء إلى منح صحتهن الأولوية، والاطلاع على المعلومات الموثوقة، واستشارة المختصين بشأن الفحوصات المناسبة لكل حالة.

وانسجاماً مع التوصيات الطبية العالمية، تركز الرسائل التوعوية للبنك على أهمية الانتباه لأي تغيرات في صحة الثدي، وطلب المشورة الطبية في الوقت المناسب، ومناقشة برامج الفحص بحسب العمر وعوامل الخطر الفردية. فالكشف المبكر، متبوعاً بالتشخيص والعلاج في الوقت المناسب، يسهم في تحسين فرص التعافي وإنقاذ الأرواح. كما يشجع البنك النساء على مراجعة الطبيب فور ملاحظة أي تغير غير طبيعي بدلاً من انتظار موعد الفحص الدوري.

وتأتي مشاركة بنك الخليج في شهر التوعية بسرطان الثدي امتداداً لسنوات من الدعم المتواصل لهذه القضية الصحية المهمة. فقد تضمنت مبادراته السابقة تنظيم فعالية المشي التوعوية وجلسات توعوية في حديقة الشهيد، وتقديم عروض صحية للعملاء، إلى جانب توفير فحوصات صحية مجانية للموظفات مع استكمال الفحوصات الإضافية عند الحاجة الطبية. ويعكس هذا النهج التزام البنك بالمسؤولية الاجتماعية من خلال التوعية والتفاعل المجتمعي وتقديم الدعم العملي.

وتشمل مبادرات هذا العام عروضاً حصرية للعميلات من حاملي البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع من بنك الخليج، حيث تتوفر عروض خاصة لدى مستشفى الكويت حتى 31 أكتوبر 2026. كما يمكن للعميلات الاستفادة من خصم بنسبة 20% على جميع الفحوصات الطبية لدى مركز IMAGES، وخصم بنسبة 20% على جميع اشتراكات الوجبات الشهرية عبر تطبيق Approved Life، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026. بالإضافة إلى ذلك، يقدم البنك عروضًا خاصة بالتعاون مع منصة أريكة حتى 30 نوفمبر 2026 لدعم الصحة النفسية وتعزيز الرفاه.

وتعكس هذه العروض نهجاً متكاملًا تجاه صحة المرأة، يشمل الرعاية الطبية والتغذية والصحة النفسية. كما يشجع البنك العميلات على استشارة المختصين عند اختيار الفحوصات الطبية المناسبة لهن، والاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بكل عرض.

وتندرج هذه المبادرات ضمن التزام بنك الخليج الأوسع بدعم رفاه المجتمع وتمكين المرأة، بما في ذلك برنامج نساء الحكمة “wow ” الهادف إلى دعم التطور الشخصي والمهني لموظفات البنك وتعزيز مهاراتهن القيادية. ومن خلال الربط بين التوعية الصحية وفرص التمكين، يؤكد البنك الدور الحيوي للمؤسسات المسؤولة في بناء مجتمع أكثر شمولية وازدهارًا.

كما تتماشى هذه الجهود مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، والهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فضلاً عن توافقها مع رؤية دولة الكويت في مجال التنمية البشرية والارتقاء بجودة الحياة. ويواصل بنك الخليج تشجيع النساء والأسر والمجتمع على جعل الصحة أولوية مستمرة طوال العام، وترسيخ الرسائل الإيجابية لشهر التوعية بسرطان الثدي بما يتجاوز شهر أكتوبر