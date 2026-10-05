بيت التمويل الكويتي يواصل تمكين الطلبة ودعم التعليم عبر مشاركته في برنامج “مع الطلبة”

يوسف الرويح مع المشاركين في المؤتمر الصحفي

شارك بيت التمويل الكويتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن انطلاق برنامج “مع الطلبة” العريق بنسخته الثانية، وذلك بالشراكة والتعاون مع وزارة التربية والإعلام ومنصة فو.

وفي تصريحه خلال المؤتمر الصحفي، قال رئيس العلاقات العامة والإعلام للمجموعة في بيت التمويل الكويتي يوسف الرويح “إن دور بيت التمويل الكويتي كشريك استراتيجي في برنامج “مع الطلبة”، يؤكد ريادتنا في المسؤولية الاجتماعية، والالتزام بدعم الطلبة والمبادرات الشبابية والتعليمية المختلفة التي تترك أثر مستدام.

وأوضح الرويح أن بيت التمويل الكويتي يضع الطلبة والتعليم في مقدمة أولوياته ضمن برنامجه المتكامل للمسؤولية المجتمعية، باعتبارهما ركيزة أساسية في استراتيجية البنك للمسؤولية الاجتماعية.

يوسف الرويح والمشاركين في المؤتمر الصحفي

وأضاف ان بيت التمويل الكويتي يحرص على إطلاق المبادرات والبرامج التي تهدف إلى دعم الطلبة وتطوير إمكاناتهم، من خلال الشراكات الاستراتيجية مع العديد من الجامعات، والمشاركة في الندوات وورش العمل التي تسهم في تطوير الأداء العلمي والمهني للطلبة والخريجين.

وأعرب الرويح عن اعتزاز بيت التمويل الكويتي بسجله الحافل بالبرامج والمبادرات التي تستهدف تمكين الشباب وتنمية قدراتهم، في إطار استراتيجية البنك في مواصلة التنمية المستدامة.

وفي ختام تصريحه، تقدم الرويح بخالص الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على انطلاق برنامج “مع الطلبة”، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.