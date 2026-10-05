بورصة الكويت تقرع الجرس للثقافة المالية مع فريق جامعة الكويت الفائز في تحدي الأبحاث

رئيس أول لإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت ناصر مشاري السنعوسي

نظّمت بورصة الكويت، الشريك الاستراتيجي والراعي الرسمي لتحدي أبحاث معهد المحللين الماليين المعتمدين في الكويت، فعالية «قرع الجرس من أجل الثقافة المالية» بمشاركة فريق جامعة الكويت الفائز بالمركز الأول في النسخة الخامسة من التحدي على مستوى الكويت. وتأتي الفعالية ضمن مشاركة البورصة في النسخة العاشرة من «أسبوع المستثمر العالمي»، وفي إطار النسخة الثالثة من مبادرتها «الجرس»، تأكيداً لالتزامها بتعزيز الوعي الاستثماري وتنمية الكفاءات الشابة.

وضم الفريق الفائز من جامعة الكويت كلاً من عبدالعزيز العبيد، ومحمد الكندري، ومحمد الزعبي، وسلطان الشهاب، وآلاء حمدان، بإشراف الدكتور/ سليمان حمد البدر، الموجه الأكاديمي للفريق. وأعدّ الطلبة خلال التحدي دراسة متكاملة لشركة المباني، تناولت أعمالها وبياناتها المالية وتقييمها، وصولاً إلى صياغة توصية استثمارية وعرض نتائج البحث أمام لجنة من المتخصصين في قطاع الاستثمار.

ويجسد إشراك الفريق الفائز في قرع الجرس تقدير بورصة الكويت لإنجاز الطلبة، ويبرز قيمة التعلم التطبيقي في إعداد الكفاءات الشابة، ويشجع المزيد من طلبة الجامعات على تطوير مهاراتهم في البحث والتحليل المالي والاستعداد للعمل في قطاع الاستثمار.

وتواصل بورصة الكويت رعاية التحدي للعام الثالث على التوالي، بصفتها أول شريك استراتيجي وراعٍ رسمي له في الكويت. وتنظم جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت (CFA Society Kuwait) المنافسات المحلية للتحدي، ضمن المسابقة العالمية لمعهد المحللين الماليين المعتمدين (CFAInstitute). ويعكس هذا التعاون التزام البورصة ببناء شراكات تعليمية ومهنية تسهم في تطوير رأس المال البشري وتعزيز جاهزية الكفاءات الشابة للعمل في القطاع المالي والاستثماري.

وتعليقاً على الفعالية، قال السيد/ ناصر مشاري السنعوسي، رئيس أول التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت: «يرتبط تطور سوق المال بقدرة المشاركين فيه على فهم المعلومات وتقييم الفرص والمخاطر. ومن هنا، نحرص في بورصة الكويت على أن يقترن تطوير السوق بالاستثمار في المعرفة والكفاءات، من خلال مبادرات تمنح الشباب خبرة عملية وتساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات واعية تستند إلى البحث والمعلومات الموثوقة«.

وأضاف: «نفخر بشراكتنا الاستراتيجية ورعايتنا الرسمية لتحدي الأبحاث في الكويت، وبما يتيحه للطلبة من فرصة لتطبيق معارفهم والالتزام بمعايير الممارسة المهنية وأخلاقياتها. ونبارك لفريق جامعة الكويت هذا الإنجاز، ونثمّن جهود القائمين على التحدي والمشرفين على الطلبة. وتؤكد مشاركتهم معنا في قرع الجرس إيماننا بقدرات الجيل القادم ودوره في مستقبل القطاع المالي والاستثماري في الكويت.»

من المعرفة الأكاديمية إلى الممارسة المهنية

يُعد تحدي أبحاث معهد المحللين الماليين المعتمدين مسابقة عالمية سنوية تمنح طلبة الجامعات تجربة عملية في التحليل المالي وأخلاقيات المهنة. ويؤدي المشاركون خلالها دور المحلل المالي، من خلال دراسة شركة مدرجة وإعداد تقرير بحثي وعرض توصياتهم، مع الاستفادة من التوجيه الأكاديمي والإرشاد المهني. وتبدأ المنافسة محلياً، ثم تتدرج عبر جولات التأهل إلى المنافسات الإقليمية والنهائيات العالمية حيث تتنافس قرابة 100 دولة حول العالم وأكثر من 1,100 جامعة يمثلها أكثر من 7,000 طالب وطالبة للفوز بالتحدي.

وتتيح هذه التجربة للطلبة فهم كيفية الانتقال من البيانات إلى استنتاجات مدعومة بالأدلة، واختبار الافتراضات التي تقوم عليها تقييماتهم، وشرح آرائهم بوضوح أمام المتخصصين. وبذلك، تجمع بين تطوير المهارات الفنية وترسيخ الدقة والموضوعية والمسؤولية في إعداد الأبحاث الاستثمارية، وهي ممارسات ترتبط بجودة المعلومات التي يعتمد عليها المشاركون في السوق.

أستاذ مشارك بقسم التمويل في كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت الدكتور سليمان حمد البدر

من جانبه، قال الدكتور/ سليمان حمد البدر، الموجه الأكاديمي للفريق الفائز من جامعة الكويت: «نحرص في جامعة الكويت على تمكين الطلبة من قراءة البيانات المالية وفهم أداء الشركات وتقييمها. ويمنحهم تحدي الأبحاث فرصة لتطبيق هذه المعارف على شركة مدرجة، واختبار قدرتهم على بناء تحليل متكامل وعرض نتائجه أمام متخصصين، بما يعزز الصلة بين ما يتعلمونه في الجامعة ومتطلبات العمل في قطاع الاستثمار».

وأضاف: «تسهم هذه التجربة في تطوير مهارات الطلبة في البحث والتحليل والعمل الجماعي، وتمنحهم ثقة أكبر في عرض أفكارهم ومناقشتها. ونتوجه بالشكر إلى معهد المحللين الماليين المعتمدين وجمعيته في الكويت على تنظيم التحدي، وإلى بورصة الكويت على شراكتها الاستراتيجية ورعايتها الرسمية ودعمها المستمر للطلبة وإتاحة هذه الفرصة لهم».

مشاركة في الجهود العالمية لتعزيز الثقافة المالية

تقام النسخة العاشرة من «أسبوع المستثمر العالمي» خلال الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر 2026 تحت شعار «استثمر في مستقبلك، واحمِه اليوم». وتقود المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) هذه الحملة لتعزيز تثقيف المستثمرين وحمايتهم، بمشاركة الجهات الرقابية والمؤسسات المالية والأكاديمية وغيرها من الجهات المعنية حول العالم. وشهدت نسخة عام 2025 مشاركة 137 جهة من 118 دولة وسوقاً، بما يعكس اتساع التعاون الدولي في هذا المجال.

وتركز حملة عام 2026 على ثلاثة محاور رئيسية، هي مرونة المستثمرين، والخداع الرقمي، والتحذير من الاحتيال، إلى جانب محورين تعليميين مكملين يتناولان أساسيات الاستثمار والمستثمرين الشباب والجيل القادم. وتؤكد هذه الموضوعات أهمية التحقق من موثوقية المعلومات، وفهم مخاطر الاستثمار، والتعامل بوعي مع المحتوى المالي المتداول عبر القنوات الرقمية، في ظل الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وتشارك بورصة الكويت في الحملة بصفتها عضواً في الاتحاد العالمي للبورصات (WFE) وعضواً منتسباً في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. وتندرج فعالية قرع الجرس ضمن مبادرة الاتحاد العالمي للبورصات «قرع الجرس من أجل الثقافة المالية»، التي تدعم أهداف أسبوع المستثمر العالمي وتبرز دور البورصات في توسيع فرص التعلم وتعزيز الوعي لدى المشاركين في الأسواق.

رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية جان بول سيرفايس

وفي تعليقه على الحملة العالمية، قال السيد/ جان بول سيرفايس، رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية: «لا تزال حماية المستثمر في صميم مهمة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. ومع بلوغ أسبوع المستثمر العالمي نسخته العاشرة، تواصل الحملة معالجة القضايا الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين الأفراد. وتعكس محاور هذا العام حاجة المستثمرين إلى التحلي بالمرونة في ظل ظروف السوق المتغيرة، والتحقق من مصداقية المعلومات الاستثمارية التي يصادفونها عبر الإنترنت، والبقاء يقظين تجاه عمليات الاحتيال المتزايدة تعقيداً. أتقدم بالشكر إلى الجهات الأعضاء في المنظمة والجهات الداعمة الإقليمية على التزامها المستمر بهذه المبادرة العالمية المهمة».

«الجرس» تواصل توسيع فرص التعلم طوال أكتوبر

تترجم بورصة الكويت أهداف الحملة العالمية إلى أنشطة محلية من خلال النسخة الثالثة من مبادرة «الجرس»، التي تنظمها طوال شهر أكتوبر 2026 بالتعاون مع معهد المحللين الماليين المعتمدين، وجمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت، واتحاد شركات الاستثمار «UIC»، وشركة الخليج كابيتال للاستثمار «InvestGB»، وجامعة الكويت، وشركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية «CINET».

وتقدم المبادرة جلسات تفاعلية وورش عمل وبرامج تعليمية ومحتوى رقمي تستهدف المستثمرين والطلبة والشباب، وتتناول أسس الاستثمار ومتابعة الأسواق والثقافة الائتمانية، إلى جانب صناديق المؤشرات المتداولة وأسواق الدخل الثابت وريادة الأعمال. وتركز هذه الأنشطة على تبسيط المفاهيم وربطها بتطبيقات عملية، لمساعدة الجمهور على فهم الخيارات المالية والمخاطر المرتبطة بها.

وتتكامل أنشطة المبادرة مع الموسم الخامس من بودكاست «الجرس» وأكاديمية البورصة، بما يتيح الوصول إلى المحتوى عبر قنوات متعددة ويدعم استمرار التعلم بعد انتهاء الفعاليات. ومنذ إطلاقها في عام 2024، تعاونت المبادرة مع أكثر من عشر جهات ووصلت برامجها إلى أكثر من ألفي مستفيد، فيما حقق البودكاست أكثر من مليوني مشاهدة خلال مواسمه الأربعة، موسعاً نطاق الوصول إلى المعرفة المالية خارج الفعاليات المباشرة.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية بورصة الكويت للاستدامة المؤسسية والتزامها بدعم التعليم وتنمية الكفاءات، من خلال شراكات تجمع المؤسسات المهنية والأكاديمية والاستثمارية. ومع تطور سوق المال الكويتي وتنوع منتجاته، تواصل البورصة توفير محتوى واضح وتجارب تعليمية عملية تساعد الأفراد على فهم السوق والمشاركة فيه بوعي ومسؤولية.