وزير التربية: معلمو الكويت ركيزة بناء الإنسان وصناع مستقبل الوطن

وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي

قال وزير التربية سيد جلال الطبطبائي اليوم الإثنين إن المعلم لا يقتصر دوره على نقل المعرفة بل يمتد إلى بناء الإنسان وتشكيل الوعي وغرس القيم وإيقاظ الطموح وصقل قادة المستقبل.

واضاف الوزير الطبطبائ لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة اليوم العالمي للمعلم أنه في عالم تتسارع فيه المعرفة وتتطور فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي يبقى للمعلم دور إنساني لا تعوضه أي تقنية فهو من يؤمن بقدرات أبنائه ويوجه تفكيرهم ويعزز ثقتهم بأنفسهم ويغرس فيهم الانتماء والمسؤولية.

وهنأ المعلمين بهذه المناسبة قائلا “أتوجه إليكم بكل معاني التقدير والاعتزاز وأحيي فيكم رسالة سامية كان لها وستظل أعظم الأثر في بناء الإنسان ونهضة الأوطان”.

وقال إن هذا اليوم “ليس مجرد مناسبة للاحتفاء بالمعلم بل وقفة وفاء وتقدير لمن جعل من علمه وعطائه رسالة ومن كل طالب أمانة ومن كل نجاح يحققه أبناؤه امتدادا لأثره ورسالته”.

وأضاف أثر المعلم لا يقاس بما يقدمه داخل الفصل فحسب بل بما يبقى منه في حياة طلابه بعد سنوات وفي كل إنجاز يحققونه لوطنهم و”من هذا الإيمان نضع تمكين المعلم وتطويره في صميم مسيرة تطوير التعليم وننظر إليه شريكا أصيلا في صناعة التغيير وبناء مستقبل الكويت”.

وتابع “في هذه المناسبة العزيزة أدعو معلمي ومعلمات الكويت إلى مواصلة العطاء بعزم وإخلاص وأن يظل حب الكويت والانتماء إليها دافعا لمزيد من البذل والإنجاز مستنيرين بحكمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وفي ظل ما توليه قيادتنا السياسية من دعم واهتمام بالتعليم وبناء الإنسان”.

وأعرب وزير التربية عن شكره “لكل معلم ومعلمة” لعطائهم قائلا “شكرا لكل أثر طيب تزرعونه في نفوس أبنائنا ولكل عقل تنيرونه ولكل طموح توقظونه ولكل جيل تسهمون في إعداده ليحمل أمانة هذا الوطن”.

وأضاف أن “الكويت تستحق منا جميعا أفضل ما لدينا وستظل رسالتكم ركيزة في نهضتها وأثركم حاضرا في أجيالها وعطاؤكم ممتدا في مستقبلها حفظ الله الكويت وقيادتها وشعبها ووفقنا جميعا لخدمتها ورفعتها وكل عام ومعلمو الكويت ومعلماتها موضع فخر واعتزاز”.