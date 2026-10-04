الداخلية: 103 مخالفات مرورية وضبط مخالفين ومطلوبين أمنيا في حملتين بالجهراء والفروانية

وزارة الداخلية

نفذت وزارة الداخلية حملتين في محافظتي الجهراء والفروانية أسفرت عن تحرير مخالفات مرورية وضبط مخالفين ومطلوبين وذلك في إطار الجهود الميدانية المتواصلة لتعزيز الأمن والسلامة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم الأحد إن حملة أمنية ومرورية في محافظة الجهراء أسفرت عن تحرير 103 مخالفات مرورية وضبط 15 شخصا لانتهاء صلاحية إقامتهم في البلاد و15 مطلوبا أمنيا.

وأضافت أن الحملة التي نفذتها الإدارة العامة لشرطة النجدة أسفرت عن ضبط 12 شخصا لا يحملون إثبات شخصية و9 أشخاص مسجل ضدهم بلاغات تغيب.

وأوضحت أن الحملة التي نفذت بإشراف من المدير العام للإدارة العامة لشرطة النجدة العميد حقوقي هملان الهملان أسفرت كذلك عن ضبط 7 مركبات مطلوبة للجهات المختصة إضافة إلى شخص مطلوب.

وأفادت بأن الحملة جاءت بقيادة مساعد المدير العام للإدارة العامة لشرطة النجدة العقيد ركن صباح علي الصباح في إطار الجهود الميدانية المستمرة لتعزيز الأمن والسلامة وضبط المطلوبين والمخالفين للقانون مؤكدة مواصلة الحملات في مختلف المحافظات.

وفي بيان آخر قالت (الداخلية) إن مديرية أمن محافظة الفروانية نفذت حملة أمنية في سوق الجمعة بمنطقة الري بمشاركة بلدية الكويت ووزارتي (الكهرباء والماء والطاقة المتجددة) و(التجارة والصناعة) والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للغذاء والتغذية.

وأوضحت أن الحملة أسفرت عن ضبط 25 مطلوبا مسجلا ضدهم بلاغات تغيب و16 مطلوبا لانتهاء صلاحية إقامتهم و8 مخالفين لقانون العمل و3 أشخاص لانتهاء تأشيراتهم.

وأفادت بضبط مطلوبين اثنين في قضايا مديونية ومثلهما لعدم اللياقة الصحية إضافة إلى بائعين متجولين ومطلوب لتنفيذ الأحكام وآخر مسجل على شركة غير قائمة ومطلوب لإلقاء القبض “لمنع دخول البلاد”.

وذكرت أن الحملة شهدت تحرير 7 محاضر من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية ومثلها من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة ومحضر من قبل بلدية الكويت فضلا عن تقديم 120 مساعدة إنسانية.